Tarjeta Inapam: El descuento especial en Bodega Aurrera que debes aprovechar este mes

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la reconocida cadena de supermercados Bodega Aurrera mantienen un convenio estratégico en México. Este acuerdo tiene un objetivo claro y fundamental: apoyar de manera directa la economía de las personas adultas mayores en sus gastos cotidianos.

Para acceder a este beneficio, el único requisito indispensable es contar con la tarjeta Inapam vigente y presentarla al momento de realizar tus compras. Gracias a esta importante alianza comercial, los adultos mayores pueden acceder a descuentos especiales en productos de primera necesidad para el cuidado personal.

La promoción aplica en todas las sucursales del país, facilitando el acceso a la salud sin importar en qué estado o municipio te encuentres. La tarjeta Inapam funciona como una credencial oficial, entregada exclusivamente a personas de 60 años o más por parte del gobierno federal.

Este documento no solo sirve como identificación oficial, sino que abre la puerta a múltiples apoyos y programas sociales diseñados para este sector. El propósito fundamental de estas iniciativas es mejorar la calidad de vida de la población mayor y facilitar su día a día con ahorros reales.

¿De cuánto es el descuento en Bodega Aurrera con Inapam?

Uno de los beneficios más útiles y buscados por los usuarios es el descuento aplicado directamente en el área de farmacia de Bodega Aurrera. La dinámica de esta promoción está diseñada estratégicamente para premiar las compras que se realizan a principios de cada mes.

Durante los primeros 10 días del mes, los beneficiarios que presenten su credencial reciben un 7% de descuento en la compra de sus medicamentos . Si por alguna razón no puedes acudir en esta primera ventana de tiempo, no te preocupes, ya que el beneficio económico no se pierde.

Después del día 10, la promoción continúa vigente, otorgando un 5% de descuento durante el resto del mes en los mismos productos de farmacia. Esta estructura escalonada permite a las familias planificar sus gastos médicos y aprovechar el mayor porcentaje de ahorro si realizan sus compras temprano.

Requisitos y cómo hacer válida la promoción en caja

Hacer efectivo este apoyo económico es un proceso rápido y sencillo, pensado específicamente para no complicar las compras de los adultos mayores. Para aprovechar esta promoción, únicamente es necesario solicitar el descuento al momento de pagar en la caja de tu sucursal más cercana.

Es estrictamente obligatorio mostrar la tarjeta Inapam físicamente al cajero antes de que se totalice la cuenta de tus medicamentos. El plástico debe estar en buen estado, sin tachaduras, alteraciones y con la información personal del beneficiario claramente visible.

A continuación, te presentamos una lista de puntos clave rápidos para asegurar tu descuento sin contratiempos en tu próxima visita:

Avisa con anticipación: Menciona al cajero que usarás tu beneficio antes de que comience a escanear los productos.

Cuida tu plástico: Mantén tu tarjeta legible; si está muy maltratada, es recomendable tramitar una reposición.

Uso estrictamente personal: Recuerda que el beneficio es intransferible y solo aplica para el titular de la credencial.

Condiciones de la tienda: Ten en cuenta que este beneficio no es acumulable con otras promociones o rebajas existentes.

Otras farmacias con beneficios para adultos mayores

El cuidado de la salud es una prioridad indiscutible, y afortunadamente, Bodega Aurrera no es el único establecimiento con este tipo de convenios. Existen otras grandes cadenas de farmacias a nivel nacional que también ofrecen rebajas significativas al presentar la credencial oficial del Inapam.

Si buscas comparar precios o tienes otra sucursal más cerca de tu domicilio, estas son excelentes alternativas para cuidar tu dinero. En Farmacias Sam’s Club, los adultos mayores obtienen un descuento directo del 5% en la compra de sus tratamientos y medicamentos.

Por su parte, Farmacias Similares destaca en el mercado por ofrecer un atractivo 10% de descuento en todas sus sucursales del país. Finalmente, Farmacias Walmart proporciona un rango de ahorro que varía entre el 5% y el 7% de descuento, dependiendo de las políticas vigentes.

Más allá de la salud: El impacto integral de la credencial Inapam

Además de los importantes ahorros en el sector farmacéutico, la tarjeta Inapam ofrece muchas otras ventajas que impactan positivamente la economía familiar. Los adultos mayores pueden disfrutar de tarifas preferenciales en una amplia red de establecimientos y servicios a lo largo y ancho de México.

Estos beneficios abarcan áreas fundamentales como el transporte público y foráneo, servicios de salud integral, alimentación, vestido y centros de recreación. El objetivo principal es que las personas de 60 años o más mantengan una vida activa, saludable y con una menor presión financiera diaria.

En el contexto económico actual de mayo 2026, optimizar el presupuesto familiar se ha vuelto una tarea indispensable para miles de hogares mexicanos. El gasto de bolsillo en medicamentos representa una de las salidas de dinero más fuertes para las personas de la tercera edad en la actualidad.

También puedes leer: Inapam: Qué hacer para recibir aguinaldo si tienes la credencial de adulto mayor

Si deseas conocer a detalle todos los beneficios disponibles en tu ciudad, la información es completamente pública y de muy fácil acceso. Puedes consultar el Directorio de Beneficios oficial ingresando desde cualquier dispositivo a la página web del gobierno en https://www.gob.mx/inapam

Revisar este directorio te permitirá descubrir nuevas alianzas comerciales y maximizar el uso de tu credencial oficial todos los días. Aprovecha al máximo estos convenios y protege tu economía familiar con las herramientas que tienes a tu disposición.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP