INAPAM: Requisitos verdaderos para cobrar el aguinaldo 2026 en junio

El aguinaldo es uno de los derechos laborales más importantes para millones de trabajadores en México; sin embargo, entre las personas adultas mayores afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) todavía existe la duda sobre si únicamente tener la credencial permite recibir este pago durante 2026.

Aunque muchas personas creen que el instituto entrega este beneficio de manera directa, la realidad es que la tarjeta del INAPAM no deposita aguinaldo por sí sola. El apoyo económico solamente aplica para quienes mantienen una relación laboral formal o cuentan con una pensión vigente.

En este contexto, el programa de Vinculación Productiva del INAPAM se ha convertido en una de las principales alternativas para que adultos mayores puedan acceder a empleos con prestaciones de ley y generar el derecho a recibir aguinaldo.

¿Quiénes sí podrán recibir aguinaldo en 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los esquemas vigentes, las personas adultas mayores que sí podrán cobrar aguinaldo este año son aquellas que trabajan formalmente o reciben una pensión activa.

Entre los casos contemplados se encuentran los adultos mayores contratados mediante empresas vinculadas al programa de Vinculación Productiva del INAPAM , ya que cuentan con una relación laboral subordinada y prestaciones de ley.

También aplican las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes reciben este pago como parte de sus prestaciones anuales.

Incluso algunos trabajadores bajo esquemas flexibles podrían acceder al aguinaldo siempre que puedan comprobar subordinación laboral ante la empresa contratante.

La ley establece que el pago mínimo corresponde a 15 días de salario o la parte proporcional dependiendo del tiempo trabajado durante el año.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para asegurar el pago?

Las autoridades señalan que para evitar retrasos o problemas administrativos es importante que las personas adultas mayores mantengan actualizada su documentación.

Entre los requisitos más importantes para recibir el aguinaldo en 2026 se encuentran:

Tener credencial INAPAM vigente

Haber trabajado al menos un día durante 2026

Contar con CURP certificada

Tener una cuenta bancaria a nombre del beneficiario

Mantener actualizado el expediente laboral ante la empresa o programa correspondiente

Estos documentos permiten validar la relación laboral y garantizar que el depósito pueda realizarse correctamente.

¿Cómo ingresar al programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

El programa de Vinculación Productiva busca integrar a personas mayores de 60 años al mercado laboral mediante acuerdos con distintas empresas.

A través de este esquema, los adultos mayores pueden acceder a empleos con sueldo base, prestaciones de ley y distintos modelos de contratación, ya sea por jornada, por horas o por proyecto.

Además, algunas empresas participantes ofrecen beneficios superiores a los mínimos establecidos por la ley.

El trámite para ingresar es gratuito y únicamente se necesita:

Tener 60 años o más

Presentar credencial INAPAM

Contar con identificación oficial vigente

Posteriormente, el proceso incluye entrevista, solicitud de inclusión social y vinculación con empresas participantes.

Autoridades recuerdan que el aguinaldo no es un apoyo social entregado directamente por el instituto, sino una prestación laboral derivada del trabajo formal o de una pensión activa.

Por ello, para este 2026, las personas adultas mayores que busquen recibir este beneficio deberán contar con empleo formal o una pensión vigente , ya que la credencial del INAPAM únicamente funciona como una herramienta de acceso a programas, descuentos y oportunidades laborales.

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