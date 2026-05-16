Al grito de "Viva Chihuahua, Viva Morena", "Fuera Maru", comenzó la tarde de este sábado la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por Morena en la glorieta a Pancho Villa.

La marcha está encabezada por Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, así como por personalidades de Chihuahua como Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, entre otros.

Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios de diversos municipios de la entidad.

En la marcha participan miles de militantes del partido, tanto de la capital del estado como de otras partes de la entidad.

�� Así se ve la marcha por la soberanía convocada por Morena contra la gobernadora Maru Campos



�� Paola Gamboa pic.twitter.com/ILXUtzRDpX— El Universal (@El_Universal_Mx) May 16, 2026

La concentración inició en la Glorieta Pancho Villa, hacia el centro de la ciudad de Chihuahua.

Morena responsabiliza a Maru Campos de amenazas a legisladores

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a funcionarios estatales de cualquier situación que pudiera poner en peligro a legisladores morenistas que protestan este sábado en contra del gobierno de la mandataria local del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un mensaje publicado en redes sociales, los senadores morenistas se pronunciaron ante la presencia de presuntas personas infiltradas que busquen causar conflictos durante una protesta convocada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.

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"Desde el Grupo Parlamentario de Morena, responsabilizamos a la gobernadora María Eugenia Campos, así como a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las y los senadores de Morena, y de la ciudadanía en general, que asistan a la Marcha en Defensa de la Soberanía Nacional en Chihuahua", dijeron.

Además, pidió ejercer el libre derecho a la manifestación: "Exigimos garantías para el ejercicio libre y pacífico de los derechos políticos y de manifestación", concluyeron.

PAN rechaza marcha convocada por Morena en Chihuahua

La dirigencia nacional del PAN rechazó la marcha de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y afirmó que la entidad no se entregará a un "narcogobierno".

Reiteró que, ante quienes apuestan por el conflicto, la desinformación y la división en Chihuahua, "seguiremos defendiendo la ley, las instituciones y la tranquilidad de las familias chihuahuenses":

"No permitiremos que el narcotráfico avance ni que Chihuahua quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia, como hoy sucede en entidades gobernadas por Morena", expresó el partido.

Así las 200 mil personas que dijo @arturoavila_mx que iba haber en la marcha en Chihuahua. No llegan ni a 500. Fuera Narcomorena!!! pic.twitter.com/ATKkXWFDhr— Max Cortázar (@maxcortazarl) May 16, 2026

El líder nacional panista, Jorge Romero Herrera, dijo que la verdadera soberanía se defiende con resultados, no con discursos ni pactos políticos. "Chihuahua y México merecen seriedad, responsabilidad y gobiernos que den resultados".

"Acción Nacional rechaza categóricamente la mentira y el cinismo de Morena, que mientras habla de soberanía, protege a gobernadores y funcionarios señalados y perseguidos por la justicia internacional, como ocurre actualmente en Sinaloa", declaró.

"Hoy cerramos filas en torno a Maru Campos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un Chihuahua con instituciones fuertes, seguridad y respeto al Estado de derecho. Porque Chihuahua se defiende", concluyó.



JM