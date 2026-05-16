Pensión Bienestar: 5 errores comunes por los que te la pueden quitar en mayo 2026

Aunque la Secretaría de Bienestar considera la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como un derecho constitucional, existen situaciones que pueden provocar la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del apoyo económico.

Las autoridades han reiterado que los beneficiarios deben cumplir con las reglas de operación vigentes, ya que cualquier irregularidad en la información o en los trámites puede derivar en la baja del programa. Entre las causas más frecuentes destacan errores relacionados con datos personales, documentación y cambios de domicilio no reportados .

Uno de los problemas más comunes es no actualizar información importante, como teléfono, dirección o identificación oficial. Cuando los registros presentan inconsistencias o datos desactualizados, la dependencia puede detener los depósitos mientras se verifica la identidad del beneficiario.

Otro motivo recurrente ocurre cuando las personas adultas mayores no acuden a los trámites solicitados por la Secretaría de Bienestar, como censos, verificaciones o entrega de documentos. La falta de respuesta puede generar observaciones administrativas que afectan la continuidad del apoyo.

Las autoridades también realizan revisiones periódicas para detectar registros duplicados, posibles fraudes o anomalías dentro del padrón de beneficiarios. Si se identifica alguna irregularidad, la pensión puede quedar suspendida hasta aclarar la situación correspondiente.

Además, cambiar de domicilio sin notificarlo representa otro riesgo importante. Esto dificulta la localización de los beneficiarios para la entrega de tarjetas, avisos oficiales o procesos de actualización, lo que puede derivar en retrasos o cancelaciones del apoyo.

Finalmente, la pensión se cancela automáticamente tras el fallecimiento de la persona beneficiaria . En estos casos, familiares o responsables deben informar oportunamente a las autoridades para evitar cobros indebidos y problemas administrativos posteriores.

SV