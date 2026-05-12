INAPAM y Walmart anuncian descuento especial para adultos mayores en mayo: Así puedes aprovecharlo

El Gobierno de México, a través del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), mantiene una estrategia constante para proteger la economía de uno de los sectores más vulnerables de la población.

Durante este mes de mayo , las personas mayores de 60 años tienen a su disposición una serie de beneficios económicos directos al presentar su credencial oficial.

El INAPAM es un organismo enfocado primordialmente en promover el bienestar integral, la inclusión social y el acceso equitativo a servicios de calidad para las personas de la tercera edad.

A través de distintos programas sociales y alianzas estratégicas con empresas del sector privado, el instituto impulsa apoyos que buscan mejorar de manera tangible su calidad de vida.

Uno de sus principales instrumentos de ayuda es la tarjeta del INAPAM, una credencial totalmente gratuita que permite a los adultos mayores acceder a descuentos en distintos establecimientos del país.

Entre los giros comerciales participantes se encuentran supermercados, farmacias, medios de transporte público y privado, así como diversos servicios de atención médica y recreación.

Uno de los convenios más destacados en la actualidad es la alianza vigente entre el instituto y la reconocida cadena de supermercados Walmart.

Este acuerdo permite a este sector de la población obtener precios preferenciales en productos básicos, especialmente en el área de salud , uno de los rubros más importantes para su bienestar diario.

¿De cuánto es el descuento del INAPAM en Walmart durante mayo?

De acuerdo con la información oficial publicada en el Directorio de Beneficios del instituto, el porcentaje de ahorro varía dependiendo del día del mes en que se realice la compra.

Durante los primeros 10 días de cada mes, los beneficiarios que presenten su credencial vigente pueden recibir hasta un 7 % de descuento directo en el departamento de farmacias.

A partir del día 11 y hasta el último día del mes, el descuento continúa activo, aunque con un ligero ajuste establecido en el convenio oficial.

En esta etapa actual, la rebaja pasa a ser del 5 % en los productos del mismo departamento de salud, manteniéndose vigente durante el resto de mayo.

Esta medida garantiza que el apoyo económico no se limite a una sola semana, permitiendo a los adultos mayores planificar la compra de sus medicamentos sin presiones de tiempo.

¿Cómo hacer válido el beneficio en las sucursales?

Para que el descuento se aplique de manera correcta y sin contratiempos, los usuarios deben seguir un procedimiento muy sencillo al momento de realizar sus compras.

A continuación, te presentamos los puntos clave para aprovechar esta promoción de manera efectiva:

Acude a tu sucursal más cercana: El beneficio es válido en cualquier tienda física participante.

Lleva tu tarjeta física: Es indispensable presentar la credencial del instituto en buen estado, sin tachaduras, alteraciones y con los datos personales completamente visibles.

Avisa antes de pagar: Debes notificar al personal de caja que utilizarás tu beneficio de adulto mayor antes de que comiencen a escanear y cobrar los productos en la caja registradora.

Verifica el departamento: Recuerda que este porcentaje de ahorro aplica específicamente para el área de farmacia.

Con este tipo de iniciativas conjuntas, el INAPAM busca contribuir activamente a reducir las dificultades económicas que enfrentan muchas personas de la tercera edad.

Facilitar el acceso a medicamentos, tratamientos y productos esenciales es un paso fundamental para garantizar una vida digna y un envejecimiento mucho más saludable.

¿Qué otros supermercados y farmacias ofrecen rebajas con INAPAM?

Cabe destacar que este beneficio para la salud no se limita únicamente a Walmart, ya que el convenio abarca otras opciones comerciales de gran alcance.

Otras tiendas pertenecientes a la misma cadena corporativa, como es el caso de Bodega Aurrera, también aplican estos descuentos bajo condiciones y términos muy similares.

Asimismo, existen otras farmacias de prestigio que ofrecen promociones permanentes para quienes cuentan con esta credencial oficial de descuento.

Entre ellas destaca Sam’s Club, que otorga un 5 % de descuento en medicamentos para sus socios adultos mayores.

Farmacias Similares también se suma a esta extensa red de apoyo con descuentos que pueden alcanzar hasta un 10 % de ahorro directo en el total de la compra.

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Para consultar el listado completo y actualizado de todos los beneficios disponibles, las personas interesadas pueden acceder al portal oficial del instituto.

En dicha plataforma se detallan las distintas promociones vigentes en todo el país, organizadas de manera clara para facilitar su búsqueda.

Revísalo a detalle y planifica tus compras en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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