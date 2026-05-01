Tarjeta de Beca para Transporte y Más podrá usarse en Metro y Metrobús: Brugada

Ahora los universitarios que sean beneficiarios de la Beca para Transporte y Más que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, podrán usar la tarjeta donde les depositan su apoyo para pagar directamente en el Metro, Metrobús y otros medios de transporte.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar la entrega de 28 mil apoyos de este tipo a jóvenes que estudian en instituciones públicas. La meta de este año es llegar a 200 mil universitarios.

Desde la Utopía de la Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, la mandataria precisó que los jóvenes recibirán un apoyo bimestral de mil 500 pesos en una tarjeta que además podrán usar para pagar directamente en el transporte público.

"La tarjeta que se les entrega se convierte también en una tarjeta de transporte para que puedan pagar con su propia tarjeta", precisó la mandataria.

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En su oportunidad, el secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, afirmó que esta beca "viene mejorada" ya que los estudiantes podrán usarla pagar directamente al subir a algún medio de transporte, pero también en cajeros automáticos, hacer recargas telefónicas o pagar algún servicio como teléfono o Internet.

"La nueva tarjeta les va a permitir entrar al Metro, al Metrobús y a las distintas formas de transporte público. Es una tarjeta para transporte y más, y por lo tanto también pueden usarla en el cajero automático, hacer recargas telefónicas y pago de servicios como telefonía e Internet", dijo.

JM

