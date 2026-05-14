La Secretaría de Bienestar arrancó la entrega oficial de la Tarjeta Bienestar para Personas con Discapacidad, un proceso vital que ocurre del 13 al 20 de mayo de 2026. Miles de beneficiarios que completaron su registro en marzo ahora enfrentan el momento decisivo de recoger su plástico para acceder al apoyo económico.

Este trámite garantiza que los recursos lleguen de forma directa, eliminando cualquier intermediario que entorpezca el flujo del dinero hacia las familias mexicanas.

Para descubrir exactamente cuándo y dónde acudir, los derechohabientes reciben un mensaje de texto (SMS) en el número celular que registraron previamente. Este mensaje contiene el día, la hora y el módulo específico asignado para la entrega, por lo que resulta crucial mantener el teléfono a la mano y con batería.

Quienes no reciban la notificación electrónica pueden ingresar inmediatamente al portal oficial de la Secretaría de Bienestar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) para revelar la ubicación exacta de su cita.

¿Qué documentos debes presentar para recoger tu Tarjeta Bienestar para Personas con Discapacidad?

Acudir al módulo de atención sin la documentación correcta significa perder la oportunidad de recibir el plástico en el primer intento.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los beneficiarios deben presentar una identificación oficial vigente, la CURP de reciente impresión, un acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Además, resulta estrictamente obligatorio entregar un número de teléfono de contacto para recibir futuras notificaciones sobre los depósitos bimestrales de tres mil 300 pesos.

Este programa social impacta directamente la economía de miles de familias, operando de manera universal en 24 estados del país para personas de 0 a 64 años. En las ocho entidades restantes, el Gobierno de México entrega el apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años. Las autoridades extienden esta cobertura a adultos mayores de 30 años únicamente cuando habitan en zonas indígenas, comunidades afromexicanas o municipios con un alto grado de marginación social.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué pasa si faltas a tu cita para recoger la tarjeta?

Faltar al módulo en la fecha y hora indicadas por el mensaje SMS genera un retraso significativo en el acceso a los fondos bimestrales. Las autoridades instan a los ciudadanos rezagados a contactar inmediatamente a la Línea del Bienestar o acudir a los módulos de atención ciudadana para reprogramar la entrega de su tarjeta.

Ignorar este paso paraliza los depósitos, ya que el sistema central requiere la activación física del plástico para liberar los recursos económicos correspondientes al periodo en curso.

¿Por qué ocurre esta bancarización masiva ahora?

La entrega de tarjetas en mayo de 2026 responde a la culminación de un ambicioso plan sexenal para consolidar al Banco del Bienestar como la única institución dispersora de los programas sociales del gobierno federal.

Anteriormente, los beneficiarios cobraban sus pensiones mediante operativos de pago en efectivo o a través de bancos comerciales privados que cobraban altas comisiones por manejo de cuenta. Esta antigua práctica generaba fugas de capital, retrasos logísticos y graves riesgos de seguridad para las personas vulnerables que transportaban billetes físicos.

Este evento actual marca el punto final de una transición histórica que comenzó años atrás para digitalizar el cien por ciento de los apoyos gubernamentales. La bancarización significa que el gobierno transfiere los fondos electrónicamente a una cuenta bancaria vinculada al plástico, permitiendo al usuario retirar efectivo sin pagar comisiones o comprar directamente en tiendas con terminal.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Casos similares ocurrieron durante los años 2023 y 2024 con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde millones de ciudadanos migraron sus cuentas al banco estatal con un rotundo éxito operativo.

Este modelo financiero moderno asegura que el dinero del erario público llegue intacto al bolsillo del derechohabiente, fortaleciendo la transparencia del gasto público y fomentando la inclusión financiera de sectores históricamente marginados.

JM