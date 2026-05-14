Pago Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo este jueves 14 de mayo?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, continúa con la dispersión de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año, abarcando los meses de mayo y junio. Para los beneficiarios de los distintos programas sociales, es fundamental conocer las fechas exactas en las que se realiza el depósito de su dinero. En este sentido, el pago de la Pensión Bienestar se ha organizado de manera alfabética para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Durante la jornada de este jueves 14 de mayo, el operativo financiero avanza conforme a lo estipulado en el calendario oficial emitido por las autoridades federales , garantizando que el apoyo llegue de forma directa y sin intermediarios.

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¿Qué letra recibe el pago de la Pensión Bienestar este jueves?

De acuerdo con la información compartida por la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, este jueves 14 de mayo corresponde el turno a los derechohabientes cuyo primer apellido inicie con la letra "L".

Todas las personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad que se encuentren en este grupo alfabético verán reflejado su dinero en las cuentas del Banco del Bienestar a lo largo del día.

Este jueves 14 de mayo corresponde el turno a los derechohabientes cuyo primer apellido inicie con la letra "L". ESPECIAL

Las autoridades han reiterado que no es necesario acudir a las sucursales bancarias desde las primeras horas de la mañana, ya que el sistema realiza las transferencias de manera paulatina. El dinero depositado en la cuenta bancaria está completamente seguro y no es obligatorio retirarlo en su totalidad el mismo día en que se efectúa la transacción electrónica.

Además, la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito de la red financiera nacional, por lo que los usuarios pueden utilizarla para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y diversos establecimientos comerciales que cuenten con terminal punto de venta.

Montos oficiales para el pago de la Pensión Bienestar en mayo

Para este ciclo de 2026, los apoyos económicos mantienen los montos establecidos desde el inicio del año, los cuales buscan mejorar la protección social y garantizar una calidad de vida digna para los sectores más vulnerables de la población mexicana.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a individuos de 65 años en adelante, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que ha sido elevado a rango constitucional y ahora es un derecho inalienable para todos los ciudadanos a partir de esa edad.

Por otro lado, el esquema de apoyos incluye también a otros grupos prioritarios que reciben su transferencia en las mismas fechas. La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a ciudadanas de entre 60 y 64 años de edad con el objetivo de impulsar su independencia económica, otorga un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos. Todos estos depósitos se realizan bajo el mismo calendario alfabético.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

