Pensión Bienestar e IMSS: ¿Se pueden recibir ambos pagos al mismo tiempo en junio 2026?

Muchos adultos mayores en México tienen la misma duda recurrente: ¿puedo perder mi jubilación si me inscribo al apoyo del Gobierno? La respuesta oficial es un rotundo no.

Las autoridades han confirmado que es totalmente legal y compatible recibir ambos depósitos. Esto significa que durante el actual periodo de pagos de mayo-junio de 2026, tu dinero está completamente protegido.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga una pensión que constituye un derecho laboral adquirido. Es decir, es el fruto de tus años de esfuerzo y las semanas cotizadas bajo la Ley del Seguro Social.

Por otro lado, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional de carácter universal. El Gobierno de México la entrega a todos los ciudadanos mayores de 65 años, sin importar su historial laboral ni condición económica.

Al tener naturalezas jurídicas y propósitos distintos, ninguna pensión anula a la otra. Puedes disfrutar de tu jubilación y del apoyo federal al mismo tiempo sin cometer ninguna infracción legal.

¿Cuándo y cómo se depositan los pagos en junio 2026?

Para este bimestre correspondiente a mayo-junio de 2026, la Secretaría de Bienestar ha organizado un calendario de pagos escalonado por orden alfabético. La dispersión de los 6 mil 400 pesos bimestrales concluye el 27 de mayo, cubriendo económicamente todo el mes de junio, por lo que en el sexto mes del año no habrá depósitos.

Este dinero federal se deposita de manera exclusiva en tu tarjeta del Banco del Bienestar. No necesitas retirar todo el efectivo el mismo día, ya que tu saldo permanece seguro y puedes usar el plástico en cualquier establecimiento.

En cuanto a tu pensión del IMSS, el depósito mensual se realiza el primer día hábil de cada mes (incluido junio) en la cuenta bancaria tradicional que elegiste al momento de jubilarte. Son cuentas separadas y procesos totalmente independientes. En este caso, el pago no se juntará con la pensión Bienestar.

Es vital entender que no habrá un pago doble en una sola cuenta bancaria. Recibirás dos depósitos distintos en dos tarjetas diferentes, correspondientes a las reglas de cada institución; sin embargo, el del programa del Gobierno Federal deberá quedar pagado en mayo y no habrá depósito en junio.

¿Por qué es importante esta compatibilidad para tu bolsillo?

La posibilidad de sumar ambos ingresos representa un alivio económico crucial para miles de familias. Mientras la pensión laboral cubre tus gastos fijos mensuales, el apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos puede destinarse a emergencias, medicinas o mejorar tu despensa; esto es solo un consejo financiero.

Esta garantía legal asegura que tu esfuerzo de toda la vida sea recompensado, sumando un apoyo extra para garantizar una vejez digna. Si aún no te registras en el programa federal por miedo a perder tu jubilación, es el momento ideal para hacerlo.

Recuerda que este derecho está protegido por la Constitución mexicana. Ninguna autoridad o institución bancaria puede condicionar la entrega de tus recursos ni obligarte a renunciar a uno de tus beneficios legítimos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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