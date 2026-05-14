Tarjeta Bienestar discapacidad 2026: fechas de entrega, requisitos y cómo recogerla

La Secretaría de Bienestar anunció el inicio del operativo nacional para la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, un instrumento financiero necesario para que los nuevos derechohabientes cobren la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Este proceso se lleva a cabo en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y busca garantizar el acceso a los recursos económicos de manera directa. La bancarización de los beneficiarios representa un paso fundamental en la política social del Gobierno de México, pues permite a las familias disponer de su dinero en cualquier cajero automático o sucursal de la institución financiera estatal, así como realizar compras en establecimientos con terminal punto de venta.

Las autoridades federales establecen que el periodo de distribución de los plásticos bancarios ocurre del 13 al 20 de mayo de 2026. Durante estos días específicos, los beneficiarios que completaron su registro en meses anteriores deben acudir a los módulos designados para obtener su medio de pago oficial.

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¿Cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar?

Para conocer el día, la hora y el lugar exacto de la cita, los derechohabientes reciben un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico registrado durante su etapa de inscripción. A través de este canal de comunicación directo, la dependencia informa todos los detalles del módulo correspondiente, el día y la hora para efectuar el trámite.

También existe la opción de consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar en internet. Al ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el portal web institucional, el sistema despliega la información exacta sobre el módulo de entrega asignado para recoger el plástico bancario.

El periodo de distribución de los plásticos bancarios ocurre del 13 al 20 de mayo de 2026. ESPECIAL

Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Al momento de presentarse en el módulo de atención, el beneficiario debe entregar unos documentos en formato original y copia para cotejo. La tarjeta deberá ser recogida por la persona que se registró y es necesario presentar identificación oficial con fotografía en original y copia, así como el comprobante del trámite.

La Pensión de las Personas con Discapacidad forma parte de los Programas para el Bienestar y está reconocida como un derecho constitucional que es obligación de los gobiernos federal y estatales. Este 2026, entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales.

La pensión está dirigida a derechohabientes con discapacidad permanente. En 24 entidades del país se entrega de manera universal a personas de 0 a 64 años, gracias a los convenios firmados entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México.

En los ocho estados restantes, el apoyo se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. A partir de los 30, se continúa únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

