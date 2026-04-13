Millones de estudiantes en México prepararon sus mochilas y regresaron a las aulas este lunes 13 de abril de 2026; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) avaló un megapuente inusual de 11 días libres consecutivos durante este mes por este curioso motivo: ¡entérate!

Mientras el resto del país retoma los libros tras las vacaciones de Semana Santa, una entidad federativa pausa sus actividades académicas por completo. Los padres de familia de otras regiones saturan los buscadores de internet para descubrir si este beneficio aplica en sus ciudades, generando una ola de desinformación en redes sociales que hoy aclaramos con datos oficiales.

¿En dónde habrá un asueto de 11 días que abarca del 20 de abril al 04 de mayo del 2026?

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) confirmó esta modificación oficial en su calendario escolar estatal. Los alumnos de educación básica en este estado s uspenden sus clases desde el próximo 20 de abril hasta el 4 de mayo de 2026.

Esta pausa suma exactamente 11 días hábiles sin actividades escolares, un beneficio que disfrutan tanto las escuelas públicas como los colegios privados incorporados al sistema estatal. Las autoridades locales tomaron esta decisión para alinear el descanso estudiantil con la famosa Feria Nacional de San Marcos 2026, el motor económico y cultural más importante de la región hidrocálida.

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¿Por qué Aguascalientes aprobó 11 días libres para todas las escuelas públicas y privadas?

El gobierno estatal busca que las familias participen activamente en la verbena abrileña sin descuidar las obligaciones académicas de los menores.

Al mover las vacaciones, las autoridades evitan el ausentismo masivo que tradicionalmente afectaba a las escuelas durante los días de feria. Los maestros también aprovechan este periodo para recargar energías antes de la recta final del ciclo escolar 2025-2026. Esta estrategia demuestra una planificación inteligente que beneficia al turismo local y mantiene intacto el compromiso con la educación de los niños y adolescentes.

¿Por qué ocurre esta modificación en pleno abril?

La Ley General de Educación otorga facultades específicas a las autoridades estatales para adaptar el calendario escolar según sus necesidades culturales o climáticas. La única condición innegociable que exige la SEP federal radica en cumplir los 190 días efectivos de clases. Este fenómeno no representa un caso aislado ni una improvisación de última hora, sino una tradición administrativa que respeta la identidad de cada región.

Año con año , Aguascalientes ajusta sus fechas de descanso para que coincidan con su máxima fiesta patronal, intercambiando los días libres que otros estados toman durante la Semana Santa tradicional. Existen casos similares en el pasado que respaldan esta práctica. Entidades como Veracruz también modifican constantemente sus calendarios por eventos masivos como su Carnaval, demostrando que la flexibilidad educativa rinde frutos turísticos y sociales sin afectar el aprendizaje.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en abril 2026?

El resto de México regresó a las aulas este lunes 13 de abril, mientras que Aguascalientes volverá hasta el 4 de mayo.

¿Qué estados disfrutan los 11 días de descanso?

Únicamente el estado de Aguascalientes goza de este beneficio específico en estas fechas.

¿Aplica esta suspensión para escuelas privadas?

Sí, todas las instituciones incorporadas al sistema estatal acatan esta medida obligatoria.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-