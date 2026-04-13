Credencial Universal de Salud: Quiénes pueden registrarse del 13 al 17 de abril

El Gobierno de México puso en marcha, a partir del 13 de abril, el proceso de inscripción para la nueva Credencial Universal de Salud, un instrumento diseñado para asegurar el acceso a los servicios médicos públicos sin importar la afiliación previa de los usuarios. En su fase inicial, el registro está limitado a un segmento específico de la población y se organiza mediante un calendario basado en el orden alfabético.

Del 13 al 17 de abril de 2026, la convocatoria se concentra en personas adultas mayores de 85 años o más, cuyos apellidos comienzan con ciertas letras, como parte del despliegue inicial de este programa federal.

¿Quiénes pueden registrarse del 13 al 17 de abril?

Según la Secretaría del Bienestar, durante estos días el trámite está dirigido exclusivamente a adultos mayores de 85 años en adelante, considerados como población prioritaria en esta primera etapa.

El calendario de atención se distribuye conforme a la inicial del apellido paterno:

Lunes 13 de abril: A y B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E y F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K y L

El sábado 18 de abril se destina a quienes no pudieron acudir en las fechas asignadas dentro de este mismo grupo.

Asimismo, las autoridades han indicado que los adultos mayores pueden asistir acompañados para facilitar el proceso de registro.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud y para qué sirve?

La Credencial Única de Salud es un documento de identificación sanitaria que permitirá a las personas acceder a los servicios de salud pública en México sin importar si están afiliadas al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar u otra institución. Su función principal será acreditar el derecho a la atención médica y facilitar la integración de la información clínica de cada paciente en un solo expediente electrónico.

El documento contará con dos modalidades: una tarjeta física y una versión digital. La tarjeta incluirá datos básicos como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, tipo de sangre y un código de verificación que permitirá identificar rápidamente a la persona dentro del sistema de salud. La versión digital estará disponible a través de una plataforma oficial y permitirá consultar información médica y administrativa desde dispositivos móviles.

De acuerdo con información oficial, la credencial también permitirá identificar la clínica, centro de salud u hospital asignado, así como agilizar la atención en casos de urgencia, evitando la repetición de trámites o la pérdida de información médica relevante.

¿Dónde y cómo se realiza el registro?

El trámite se realiza de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar distribuidos en todo el país, donde se han habilitado más de dos mil puntos de atención. Para localizar el más cercano a tu domicilio puedes acceder a la página oficial del BIENESTAR.

El horario de servicio es de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Para completar el registro, se deben presentar documentos básicos como identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio y un número telefónico.

Durante el proceso se recaban datos personales, se toma una fotografía y se realiza el registro biométrico. La credencial física será entregada semanas después, aunque también se contempla su versión digital a través de una aplicación móvil.

Fases para la integración del sistema de salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la emisión de esta credencial representa el primer paso para que la población acceda a servicios médicos gratuitos en todas las instituciones públicas. Añadió que el documento también funcionará como identificación oficial y sustituirá de forma gradual los carnets utilizados actualmente en el IMSS y el ISSSTE.

El funcionario precisó que, a partir del 1 de enero de 2027, arrancará la primera fase del intercambio de servicios entre instituciones, la cual incluirá atención universal en urgencias y la continuidad de hospitalización; atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; la aplicación del Código Infarto con acceso a servicios de hemodinamia; así como el Código Cerebro para la atención de eventos cerebrovasculares.

También se contempla la ampliación de servicios para la detección y tratamiento del cáncer de mama, la continuidad de terapias en enfermedades como insuficiencia renal, distintos tipos de cáncer y trasplantes, además de programas de vacunación y consultas de atención primaria enfocadas en la prevención y en padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

Clark García Dobarganes detalló que en el segundo semestre de 2027 se avanzará hacia el intercambio de servicios especializados. Posteriormente, en 2028, se prevé implementar el surtimiento universal de recetas, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada, así como la apertura del primer nivel de atención para enfermedades crónicas.

YC