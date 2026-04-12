SEP ya tiene lista la fecha de las siguientes vacaciones: ¿Cuándo inician?

El regreso a las aulas siempre trae consigo la misma pregunta entre los estudiantes y padres de familia: ¿cuándo habrá otras vacaciones? Tras concluir el periodo de descanso de Semana Santa y Pascua este domingo 12 de abril, el calendario oficial de la SEP ya tiene la respuesta preparada sobre la pausa de verano, pactada para los meses de julio y agosto.

La Secretaría de Educación Pública ha diseñado un esquema que, si bien marca el fin de los días santos, todavía reserva varias pausas en los meses que quedan. Estas fechas son ideales para recargar energía antes de enfrentar la recta final del ciclo académico.

¿Cuándo es el próximo puente escolar de 2026?

Aunque las vacaciones largas tendrán que esperar varias semanas, el mes de mayo llega cargado de días en los que no habrá clases. Estos días de asueto son un respiro perfecto para los alumnos de educación básica en todo México.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2025-2026, los estudiantes disfrutarán de los siguientes días sin clases durante el quinto mes del año:

Viernes 1 de mayo: Suspensión de labores por la conmemoración del Día del Trabajo.

Suspensión de labores por la conmemoración del Día del Trabajo. Martes 5 de mayo: Descanso oficial por el aniversario de la Batalla de Puebla.

Descanso oficial por el aniversario de la Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Día libre en celebración del Día del Maestro.

Además de estas importantes fechas cívicas, no podemos olvidar el tradicional Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta reunión mensual obligatoria para los docentes se llevará a cabo el viernes 29 de mayo, otorgando otro fin de semana largo a los menores de edad.

Pero, lo más importante: La fecha exacta de las vacaciones de verano

El momento más esperado por todos los estudiantes es, sin duda, el fin de cursos. La SEP confirmó a través de sus canales oficiales que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá a mediados del mes de julio.

Será exactamente el miércoles 15 de julio de 2026 cuando los alumnos de preescolar, primaria y secundaria digan adiós a las aulas. A partir de ese día, darán inicio las anheladas vacaciones de verano.

ESPECIAL / SEP

Por su parte, el personal docente continuará con actividades administrativas y de capacitación unos días más. Los maestros finalizarán sus labores el viernes 17 de julio de 2026, tras concluir sus respectivos talleres intensivos de formación continua.

Este periodo de descanso largo suele durar entre cinco y seis semanas, dependiendo de la publicación del próximo calendario, que aún no se da a conocer.

Para las familias con estudiantes del nivel básico de Jalisco y el resto del país, conocer estos días con anticipación es oro puro. Ayuda a organizar mejor las finanzas del hogar, planear actividades extracurriculares y, por supuesto, anticipar la compra de vuelos o reservas de hotel a mejores precios.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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