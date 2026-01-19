Supuestos vuelos de EU en México deben leerse en clave política, no operativa: especialista

La discusión pública sobre la presunta incursión de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano se ha alimentado más de versiones imprecisas que de información verificable, afirmó Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey e internacionalista.

Todavía ayer, domingo 18 de enero, circuló información no verificada sobre un presunto avión militar proveniente de Estados Unidos que habría arribado al Aeropuerto de Toluca; sin embargo, resultó tratarse de imágenes que, al parecer, fueron creadas por inteligencia artificial, según verificadores.

No hay información oficial de vuelos de la Fuerza Aérea de EU en México

Para Eduardo González, lo principal es reconocer que no existe claridad ni confirmación oficial sobre la existencia de sobrevuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en México, pese a la circulación de rumores que han cobrado fuerza en distintos espacios mediáticos y políticos.

Lo único que se tiene, por ahora, es el anuncio por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de una alerta para las compañías que sobrevuelen el Pacífico, Centroamérica y el Caribe, lo cual no significa una intervención, sino una advertencia debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

El especialista explicó que el anuncio realizado por el gobierno estadounidense ha sido interpretado de manera incorrecta. Lejos de tratarse de una notificación sobre operaciones en curso, se trató de un aviso dirigido a aerolíneas comerciales ante la posibilidad de maniobras militares en una región amplia que incluye México, Centroamérica y el Caribe, sin que ello implique una violación del espacio aéreo nacional.

“No hay realmente claridad sobre estos supuestos vuelos. Lo que se anunció por parte de Estados Unidos fue un aviso a las aerolíneas por posibles maniobras de la Fuerza Aérea norteamericana en México, Centroamérica y el Caribe, pero eso no es un aviso de que estén haciendo esos sobrevuelos”, indicó.

Autoridad mexicana rechaza versiones que apunten a incursiones aéreas

Eduardo González subrayó que, además de este aviso técnico, la autoridad mexicana ha sido enfática en rechazar cualquier versión que apunte a incursiones aéreas. Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum negó la semana pasada, “de manera categórica”, la existencia de sobrevuelos estadounidenses sobre territorio nacional, lo que refuerza la idea de que no hay evidencia que sustente dichas versiones.

“Entonces creo que eso forma parte, o habría que leerlo en el contexto de estas declaraciones grandilocuentes que suele hacer Trump”, dijo el internacionalista, al considerar que se trata más de una narrativa que beneficia al presidente estadounidense en cuanto a cómo se percibe el poder que tiene su gobierno sobre México.

Consideró que este tipo de declaraciones suelen responder más a dinámicas internas de comunicación política que a hechos concretos en el plano bilateral, lo que contribuye a generar ruido informativo fuera de Estados Unidos.

“Lo único que hacen es lo que él quiere: entre otras cosas, distraer a la opinión pública de su país de todos los problemas que está viviendo al interior de Estados Unidos”, comentó.

El académico insistió en que, hasta el momento, la información que circula en México sobre supuestos vuelos detectados en distintas entidades no pasa del terreno de la especulación, sin respaldo oficial ni relevancia real en la agenda mediática estadounidense.

“Lo que tenemos ahorita es puro radiopasillo, pura rumorología. Si leemos los periódicos en Estados Unidos, nos damos cuenta de que ese tipo de noticias no aparecen en las primeras páginas; aparecen más en algunos lugares en México que en Estados Unidos”, dijo.

Por último, el especialista consideró que estos mensajes parecen estar dirigidos más al público mexicano que a la audiencia estadounidense, lo que explica su amplificación local pese a su escaso peso informativo en el país de origen. Por ello, hizo un llamado a verificar siempre la información, buscar fuentes confiables y evitar compartir datos o publicaciones no verificadas que solo contribuyen a aumentar los rumores.

AS