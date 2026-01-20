Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 20 de enero determina que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá