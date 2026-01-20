Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 20 de enero determina que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

