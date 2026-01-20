Martes, 20 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 21 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 4

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 4

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 6

