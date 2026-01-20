Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 21 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 4

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 4

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 6

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

