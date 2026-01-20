Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.Según se anuncia, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 21 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 4Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 4Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 6Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto