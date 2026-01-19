El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la recaudación del ejercicio fiscal 2025 durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Al final del año pasado, los ingresos para el Gobierno de México fueron de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos en ingresos fiscales.

"El crecimiento fue de 487 mil millones, casi 500 mil millones de pesos, en relación con el año pasado; esto es un 4.8 % en términos reales", dijo Martínez Dagnino, director del SAT.

No más impuestos: Sheinbaum

La Mandataria, luego de celebrar la mayor recaudación fiscal que se ha tenido desde 2019, aseguró que los impuestos se traducen en dinero del pueblo para el pueblo, que retorna a modo de programas sociales y obra pública .

Luego de esto, descartó que el Gobierno de México impulse una nueva Ley de Ingresos o modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y aseguró que no habrá aumentos de impuestos a lo largo de su administración.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ampliar la base de contribuciones o realizar cambios fiscales en este año o en el resto del sexenio, Sheinbaum fue enfática al señalar que no se contemplan modificaciones en materia tributaria.

" No, no va a haber cambios. En ese sentido, no va a haber cambios. A la gente, es importante [que] no hubo aumento de impuestos ", sostuvo.

Sheinbaum Pardo aclaró que la única actualización realizada este 2026 corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, la cual obedece únicamente al ajuste inflacionario y no a la creación de nuevos gravámenes.

Explicó que esta actualización tiene un enfoque de salud pública, al buscar reducir el consumo de bebidas azucaradas, sin afectar de manera significativa la economía de las familias.

"La actualización que corresponde a la inflación fue el tema del IEPS para refrescos, nada más; no hay absolutamente nada más. Esto tiene que ver con un asunto de salud. En vez de 30 latas de refresco, toman 29; no les afecta el bolsillo, pero sí les va a ayudar a su salud", argumentó.

Asimismo, la Presidenta informó que el cobro que se había aprobado previamente relacionado con videojuegos fue cancelado, luego de que ella misma solicitara que se eliminara dicho gravamen.

Detalló que, aunque el impuesto quedó incluido durante el proceso legislativo, ya fue revertido mediante la emisión de un decreto presidencial, por lo que no se aplicará .

