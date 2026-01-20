Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga