Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

