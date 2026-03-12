Jueves, 12 de Marzo 2026

Suplantan identidad del Secretario de Finanzas de Edomex vía WhatsApp, así opera nuevo fraude

Los estafadores comunican una supuesta aprobación de recursos a cambio de aportaciones

Por: El Informador

La suplantación de identidad es uno de los delitos de mayor crecimiento, donde los delincuentes aprovechan la tecnología para imitar a funcionarios de alto nivel y generar una falsa sensación de urgencia. CANVA

La Secretaría de Finanzas del Estado de México lanzó este jueves una alerta a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) en el que informa que se han reportado casos en los que  personas desconocidas se hacen pasar por el Secretario de Finanzas a través de mensajes en la aplicación WhatsApp.

Esta situación fue informada por parte de algunas presidentas y presidentes municipales quienes recibieron este tipo de mensajes, donde se suplanta la identidad del secretario y comunican una supuesta aprobación de “recursos extraordinarios” para sus municipios a cambio de aportaciones. 

Finanzas desmiente mensajes falsos sobre entrega de recursos

Es por esto que el departamento de Finanzas alertan a las autoridades locales sobre esta situación y señalan que tal información es falsa. Pues subraya que ningún recurso público se gestiona, autoriza o condiciona mediante mensajes personales y mucho menos solicitando pagos o aportaciones. 

Es fundamental aclarar que la promesa de '"recursos extraordinarios" a cambio de aportaciones vía WhatsApp u otras plataformas de mensajería es legalmente inviable. 

Captura de pantalla X/FinanzasEdomex
Captura de pantalla X/FinanzasEdomex

Además puntualiza en el comunicado que la asignación de recursos se realiza únicamente por medio de los procedimientos, reglas de operación y mecanismos institucionales. La concesión y transferencia de recursos federales y estatales hacia los municipios está estrictamente regulada por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Estos marcos jurídicos exigen que cualquier transferencia de fondos se realice a través de cuentas bancarias oficiales registradas y bajo convenios específicos publicados en gacetas oficiales, nunca mediante acuerdos informales. 

¿Qué hacer en caso de extorsión?

Asimismo exhorta a las autoridades locales a no atender estos mensajes y en su lugar los reporten inmediatamente. 

La dependencia de finanzas del Edomex confirma estar al pendiente, y para verificar cualquier información ponen a disposición los siguientes canales oficiales: 

  • Teléfonos: 800 696 96 96, 722 276 00 40  ext. 12007 y 12047
  • Correo electrónico: finanzas@edomex.gob.mx

