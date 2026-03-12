Suplantan identidad del Secretario de Finanzas de Edomex vía WhatsApp, así opera nuevo fraude

La Secretaría de Finanzas del Estado de México lanzó este jueves una alerta a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) en el que informa que se han reportado casos en los que personas desconocidas se hacen pasar por el Secretario de Finanzas a través de mensajes en la aplicación WhatsApp.

Esta situación fue informada por parte de algunas presidentas y presidentes municipales quienes recibieron este tipo de mensajes, donde se suplanta la identidad del secretario y comunican una supuesta aprobación de “recursos extraordinarios” para sus municipios a cambio de aportaciones.

Finanzas desmiente mensajes falsos sobre entrega de recursos

Es por esto que el departamento de Finanzas alertan a las autoridades locales sobre esta situación y señalan que tal información es falsa. Pues subraya que ningún recurso público se gestiona, autoriza o condiciona mediante mensajes personales y mucho menos solicitando pagos o aportaciones.

Es fundamental aclarar que la promesa de '"recursos extraordinarios" a cambio de aportaciones vía WhatsApp u otras plataformas de mensajería es legalmente inviable.

Captura de pantalla X/FinanzasEdomex

Además puntualiza en el comunicado que la asignación de recursos se realiza únicamente por medio de los procedimientos, reglas de operación y mecanismos institucionales. La concesión y transferencia de recursos federales y estatales hacia los municipios está estrictamente regulada por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

Estos marcos jurídicos exigen que cualquier transferencia de fondos se realice a través de cuentas bancarias oficiales registradas y bajo convenios específicos publicados en gacetas oficiales, nunca mediante acuerdos informales.

¿Qué hacer en caso de extorsión?

Asimismo exhorta a las autoridades locales a no atender estos mensajes y en su lugar los reporten inmediatamente.

La dependencia de finanzas del Edomex confirma estar al pendiente, y para verificar cualquier información ponen a disposición los siguientes canales oficiales:

Teléfonos: 800 696 96 96, 722 276 00 40 ext. 12007 y 12047

Correo electrónico: finanzas@edomex.gob.mx

