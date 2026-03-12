Bruno Mars en México 2026: Boletos superan los 10 mil pesos en el GNP

Muchos esperaban con amplias expectativas el regreso de Bruno Mars en México cuando este anunció su próxima gira mundial “The Romantic Tour”, y la alegría colectiva sobre la noticia de que tendría más de una fecha en suelo mexicano, rápidamente se convirtió en desconcierto y críticas por el precio de los boletos.

El cantante no tendrá solo una fecha, sino cuatro: el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026 en el Estadio GPN Seguros (antes Foro Sol) en la Ciudad de México , la preventa fans fue el 11 de marzo de 2026 y la venta general este 12 de marzo de 2026. Las criticas comenzaron cuando los usuarios se percataron de que los precios de los boletos presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores.

Las comparaciones no se hicieron esperar y resaltaron esta tarde, cuando arrancó la venta general, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento. Para dimensionar la diferencia, cuando el artista inauguró el GNP (en 2024), el boleto más caro en rondaba los 6 mil pesos, mientras que para los shows de este año supera los 10 mil, además de que en algunas de las secciones hay hasta dos y tres tipos de precios en un mismo bloque de asientos.

Las quejas de los seguidores no se hicieron esperar y en redes sociales se pueden leer comentarios como: "¿Y ya sin hambre?", "¿Más caros no había?", "Brunito, ¿ya te quieres jubilar o qué?", "¿Por qué son tres tipos de precios en una sola sección?", "Se nota que está endeudado".

Comparación de precios

Precios para ver a Bruno Mars en 2024

Platino A: $6,075.75

Platino B: $5,343.50

Platino C / D: $4,367.50 / $3,513.50

GNP / Verde A: $3,147

Verde B: $2,415

Naranja B: $1,927.50

General B: $1,561

Verde C: $1,317.50

Naranja C: $951.50

Precios para el concierto de 2026

Platino A: $10,394

Platino B: $8,149

Platino C: $6,441

Platino D: $5,343

Platino E: $4,245

GNP: $3,513

Verde B: $2,415

Naranja B: $1,927

Verde C: $1,317

Naranja C: $951

General B (de pie): $1,561

Aunque se esperaba una fuerte demanda por el regreso de Bruno Mars a la capital mexicana, el aumento en los precios ha generado un intenso debate. Por ahora, los boletos para sus presentaciones aún no se han agotado, algo poco habitual y que muchos atribuyen precisamente al incremento en los costos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR