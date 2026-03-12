CURP biométrica: ¿Es obligatoria para realizar trámites en el IMSS?

La CURP biométrica es un nuevo documento oficial de identificación creado por el Gobierno de México con el objetivo de reforzar la seguridad de los datos personales y modernizar la presentación de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Este registro entró en vigor el pasado 15 de octubre de 2025, por lo que actualmente distintas instancias gubernamentales ya comienzan a solicitarlo, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las autoridades, el nuevo formato incluye datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma , con el objetivo de reforzar el sistema y facilitar la identificación de los ciudadanos mexicanos.

Aunque la CURP biométrica fue presentada inicialmente como un documento opcional, es decir, que cada persona podía decidir si tramitarla o no, cada vez más trámites e instituciones comienzan a señalarla como un requisito obligatorio.

¿La CURP Biométrica es necesaria para realizar trámites en el IMSS?

El IMSS se convirtió en una de las dependencias que dio a conocer que oficialmente, para acceder a algunos de los servicios que se realizan de forma presencial, será necesario contar con la nueva CURP biométrica.

En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, establece el uso de la CURP biométrica con el fin de agilizar y simplificar diversos trámites.

Entre las regulaciones, destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, pues la CURP biométrica por si sola compila varios documentos básicos en el IMSS.

¿A partir de qué fecha se deberá presentar la CURP biométrica ante el IMSS?

Según lo establecido en el DOF, el acuerdo entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo , la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.

Si aún no tramitas tu CURP biométrica, no te preocupes, todavía podrás tener acceso a los servicios en el IMSS, presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que una vez que se implemente este documento como obligatorio en todo el país, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

