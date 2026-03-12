SEP: ¿Cuándo entregan la boleta de calificaciones en marzo 2026?

Con la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, también se aproxima la entrega de calificaciones correspondientes al segundo trimestre de evaluación para estudiantes de educación básica en México.

Según el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el registro de calificaciones comenzará el viernes 13 de marzo y se realizará durante el transcurso de una semana.

Posteriormente, las reuniones informativas o juntas con madres y padres de familia para la entrega de boletas se efectuarán del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 2026.

La consulta de resultados podrá realizarse de manera presencial o en línea. Para revisar a distancia las calificaciones de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, es necesario seguir los siguientes pasos:

- Ingresa al portal digital del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o a la plataforma local de AEFCM para la Ciudad de México.

- Ingresa en los campos en blanco la Clave Única del Centro de Trabajo (CURP) del estudiante.

- Escribe la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo.

- Descarga la boleta de calificaciones correspondiente al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

De esta manera, ya que el viernes 13 de marzo es un día dedicado únicamente al registro de resultados de evaluación, se suspenderán las clases. Por su parte, el personal docente deberá realizar la documentación de calificaciones y cumplir con las labores administrativas.

Asimismo, el 16 de marzo no habrá actividades académicas a nivel nacional, debido a la conmemoración por el Natalicio de Benito Juárez el sábado 21 de marzo. De igual forma, el viernes 27 de marzo se suspenderán las clases, debido a que se realizará la sesión ordinaria de Consejo Técnico.

Finalmente, las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de educación básica iniciarán el próximo lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril. Las actividades se retomarán el lunes 13 de abril, con el fin de cumplir con los 185 días de clases obligatorios, establecidos en el calendario.



