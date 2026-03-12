Ciberdelincuentes tienen nuevo método de estafa usando redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) emitió una alerta para los usuarios de internet ante un nuevo método de fraude que se difunde a través de redes sociales y plataformas digitales, donde ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de mudanzas para engañar a las personas y obtener dinero de forma ilegal.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSC, l os estafadores utilizan perfiles falsos y publicaciones atractivas con precios muy bajos para captar la atención de usuarios que buscan contratar servicios de traslado de muebles o pertenencias.

Así funciona el fraude

Las autoridades explicaron que el engaño suele seguir un patrón similar:

1. Contacto inicial: Los delincuentes publican anuncios en redes sociales ofreciendo servicios de mudanza a precios considerablemente más bajos que los del mercado. Cuando una persona muestra interés, un supuesto proveedor se pone en contacto con ella.

2. Solicitud de anticipo: Posteriormente, los estafadores piden un depósito para “apartar” el servicio. Para generar confianza, envían fotografías de camiones, supuestos contratos o documentos que aparentan ser oficiales.

3. Nuevas solicitudes de dinero: Cuando llega el día acordado para realizar la mudanza, los supuestos trabajadores no se presentan y comienzan a solicitar pagos adicionales con distintos pretextos.

4. Desaparición: Finalmente, los responsables bloquean a la víctima en redes sociales o aplicaciones de mensajería y dejan de responder, quedándose con el dinero depositado.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante este tipo de fraudes, la Policía Cibernética recomienda tomar algunas precauciones antes de contratar servicios en línea:

#AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet por ciberdelincuentes que aprovechan redes sociales y plataformas digitales, para ejecutar fraudes mediante supuestas empresas de mudanzas que utilizan… pic.twitter.com/sStG3vJAzS— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 12, 2026

Verificar que la empresa tenga domicilio físico y teléfono fijo comprobable.

que la empresa tenga y comprobable. Desconfiar de precios demasiado bajos o promociones poco creíbles.

de precios o promociones No realizar depósitos por adelantado sin confirmar la autenticidad del proveedor.

por adelantado sin confirmar la autenticidad del proveedor. Evitar compartir información detallada sobre los bienes que se planean trasladar.

detallada sobre los bienes que se planean trasladar. Confirmar referencias o reseñas de la empresa en distintas plataformas.

Para resolver dudas o reportar posibles fraudes, la SSC puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, así como el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, donde personal especializado brinda orientación y apoyo a las víctimas de delitos digitales.

