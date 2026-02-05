El consulado de México en San Francisco advirtió en un comunicado sobre posibles redadas del ICE durante el Super Bowl LX, el cual se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El aviso se emite pese a las declaraciones de Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, quien aseguró que no se tienen previstas operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense en este ni en otros eventos alrededor del torneo.

La oficina de la cancillería pidió a las personas mexicanas que acudirán al juego entre los Seattle Seahawks y los Patriots de New England, viajar "de manera responsable", actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

También recomiendan mantener contacto constante con familiares y compartir su ubicación; además de atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.

Te puede interesar: Lemus reconoce trabajo de autoridades federales en detención del alcalde de Tequila

Señaló que en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación.

Para más información, el consulado de México en San Francisco compartió el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 5206237874.

Además, se recordó que la oficina también brinda asistencia si hay extravío de pasaporte, si se es víctima de algún delito o abuso, o si la persona mexicana es hospitalizada.

Incluso, compartieron una frase que se puede usar en caso de detención: "I am mexican citizen and I want to talk to my consulate" ("Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado").

"¡Viaja de manera responsable! Cometer un delito puede ser causa de deportación", advirtió la dependencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB