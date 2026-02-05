Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Consulado mexicano advierte de redadas del ICE durante Super Bowl LX

La oficina de la cancillería pidió a los mexicanos que acudirán al juego entre los Seattle Seahawks y los Patriots de New England, viajar "de manera responsable"

Por: SUN .

En caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación. ESPECIAL

En caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación. ESPECIAL

El consulado de México en San Francisco advirtió en un comunicado sobre posibles redadas del ICE durante el Super Bowl LX, el cual se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El aviso se emite pese a las declaraciones de Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, quien aseguró que no se tienen previstas operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense en este ni en otros eventos alrededor del torneo.

La oficina de la cancillería pidió a las personas mexicanas que acudirán al juego entre los Seattle Seahawks y los Patriots de New England, viajar "de manera responsable", actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

También recomiendan mantener contacto constante con familiares y compartir su ubicación; además de atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.

Te puede interesar: Lemus reconoce trabajo de autoridades federales en detención del alcalde de Tequila

Señaló que en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación.

Para más información, el consulado de México en San Francisco compartió el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 5206237874.

Además, se recordó que la oficina también brinda asistencia si hay extravío de pasaporte, si se es víctima de algún delito o abuso, o si la persona mexicana es hospitalizada.

Incluso, compartieron una frase que se puede usar en caso de detención: "I am mexican citizen and I want to talk to my consulate" ("Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado").

"¡Viaja de manera responsable! Cometer un delito puede ser causa de deportación", advirtió la dependencia.

Lee también: ¿Quién es Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila detenido?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones