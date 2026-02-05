Este jueves 5 de febrero, se informó la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro —quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024—, así como la de otros funcionarios públicos.

A través de su cuenta oficial de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención, la cual se llevó a cabo como parte de la Operación Enjambre.

Alcalde de Tequila fue detenido junto con presidentes municipales

En la misma publicación de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, como parte de la misma operación en la que se llevó a cabo la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, también fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México.

Los ediles detenidos en la Operación Enjambre

La Operación Enjambre inició en el Estado de México tras el descubrimiento de una fosa clandestina, donde se encontraron los restos de 10 personas en abril de 2024.

En la investigación de los hechos se descubrió que policías municipales estaban involucrados, fue así que inició una investigación para identificar a más funcionarios coludidos en el crimen.

El 22 de noviembre de 2024, se hicieron las primeras capturas; no obstante el operativo se extendió por más tiempo hasta detener a tres presidentes municipales, dos de Santo Tomás de los Plátanos y una de Amanalco.

En Santo Tomás de los Plátanos, el día de la toma de protesta de Pedro Luis “N”, la policía interrumpió la ceremonia para intentar detenerlo, pero éste logró escapar; fue hasta el 8 de febrero de 2025 que se logró su captura.

El 23 de enero de 2025 se cumplimentó la detención en contra de María del Rosario “N”, quien uso su vínculo con la familia Michoacana para obligar a un síndico a firmar diversos documentos bajo la amenaza de que si se negaba lo iban a matar.

La tercera detención fue de María Elena Martínez Robles, ex presidente municipal de Amanalco, quien fue capturada el 22 de noviembre de 2024 por el homicidio del síndico municipal de Amanalco Miguel Ángel Lara y su escolta.

AS