Primer viernes de Cuaresma 2026: faltan pocos días, anota la fecha

La Cuaresma es uno de los periodos más significativos para los miembros de la Iglesia Católica, pues esta representa un tiempo de preparación para vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, cada año este evento genera dudas, pues las fechas en los que se conmemoran los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto cambian. Por ello, aquí te decimos cuándo cae el primer viernes de Cuaresma.

El año litúrgico no se ciñe estrictamente al calendario como generalmente se conoce, sino que varía de acuerdo con el ciclo lunar, de ahí que las fechas cambien.

Tener conocimiento del día en que cae el primer viernes de Cuaresma es fundamental para quienes, conforme a la tradición, guardan ayuno y se abstienen de comer carnes rojas.

¿Cuándo es el primer viernes de Cuaresma en 2026?

El Miércoles de Ceniza, que este año se celebrará el próximo 18 de febrero, marcará el inicio oficial del periodo de Cuaresma, abriendo paso a la ejecución de ciertas costumbres relacionadas con la fe por parte de los fieles creyentes. Teniendo esto en consideración, la fecha del primer viernes de Cuaresma es el 20 de febrero.

Previo al inicio de la Cuaresma, se celebrará el martes de carnaval, el 17 de este mes.

Lista de viernes en los que no se come carne

Todos los viernes, desde el 20 de febrero hasta el 27 de marzo, los católicos deben evitar comer carne, de acuerdo con la tradición. Esta es la lista de días:

20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

En 2026, la Cuaresma abarcará del miércoles 18 de febrero al jueves 2 de abril.

Calendario de Semana Santa 2026

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, se realizan diversas actividades relacionadas con la fe y la conmemoración de los últimos días de vida de Jesús y su posterior resurrección.

Domingo de Ramos (29 de marzo): Este evento recuerda el pasaje bíblico en el que Jesús es recibido con palmas y aclamado como rey en Jerusalén.

Este evento recuerda el pasaje bíblico en el que Jesús es recibido con palmas y aclamado como rey en Jerusalén. Jueves Santo (2 de abril): Se conmemora la Última Cena, donde Jesús dio el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo.

Se conmemora la Última Cena, donde Jesús dio el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Viernes Santo (3 de abril): Día de la crucifixión y muerte de Jesús.

Día de la crucifixión y muerte de Jesús. Sábado de Gloria (4 de abril): Este día representa en tiempo en el que Jesús estuvo en el sepulcro.

Este día representa en tiempo en el que Jesús estuvo en el sepulcro. Domingo de Resurrección (5 de abril): En este día se festeja la celebración más grande del cristianismo, pues Jesús triunfa sobre la muerte y el pecado. Su resurrección juega un papel fundamental en la fe de los creyentes, quienes mantienen firme su convicción de una vida eterna.

