Primer viernes de Cuaresma 2026: faltan pocos días, anota la fecha

La Cuaresma es uno de los periodos más significativos para los miembros de la Iglesia Católica, pues esta representa un tiempo de preparación para vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, cada año este evento genera dudas, pues las fechas en los que se conmemoran los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto cambian. Por ello, aquí te decimos cuándo cae el primer viernes de Cuaresma.El año litúrgico no se ciñe estrictamente al calendario como generalmente se conoce, sino que varía de acuerdo con el ciclo lunar, de ahí que las fechas cambien.Tener conocimiento del día en que cae el primer viernes de Cuaresma es fundamental para quienes, conforme a la tradición, guardan ayuno y se abstienen de comer carnes rojas.El Miércoles de Ceniza, que este año se celebrará el próximo 18 de febrero, marcará el inicio oficial del periodo de Cuaresma, abriendo paso a la ejecución de ciertas costumbres relacionadas con la fe por parte de los fieles creyentes. Teniendo esto en consideración, la fecha del primer viernes de Cuaresma es el 20 de febrero.Previo al inicio de la Cuaresma, se celebrará el martes de carnaval, el 17 de este mes.Todos los viernes, desde el 20 de febrero hasta el 27 de marzo, los católicos deben evitar comer carne, de acuerdo con la tradición. Esta es la lista de días:En 2026, la Cuaresma abarcará del miércoles 18 de febrero al jueves 2 de abril.La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, se realizan diversas actividades relacionadas con la fe y la conmemoración de los últimos días de vida de Jesús y su posterior resurrección.MB