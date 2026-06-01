Una disputa familiar culminó con la muerte de cuatro personas en la comunidad de Mirandas, al norte del municipio de Salamanca, Guanajuato.

Los gritos rebasaron los muros de la vivienda y atrajeron la atención de vecinos que pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911.

El pleito se agudizó minutos después de las 12:00 horas, presuntamente por la disputa de unos terrenos familiares. La discusión escaló en el momento en que uno de ellos disparó con un arma de fuego en contra de sus familiares.

En la riña, al parecer un hombre mató a tiros a tres sobrinos y después con su arma se quitó la vida ; los cuerpos quedaron tendidos en el piso en una casa ubicada cerca de los campos deportivos del poblado.

Paramédicos de la Cruz Roja que brindarían atención prehospitalaria advirtieron que nada podían hacer por las víctimas, quienes no presentaban signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Guardia Nacional acordonaron la zona en apoyo de personal de la Fiscalía General Del Estado, que procesó la escena y levantó los cuerpos para ingresarlos al Servicio Médico Forense.

JM