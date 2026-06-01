Estas son las obras en CDMX que están pendientes a unos días del Mundial 2026

A pocos días de que inicie la cuenta regresiva final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México mantiene pendientes diversas obras de infraestructura y mejoramiento urbano que forman parte de los compromisos asumidos para recibir el evento deportivo más importante del planeta. Aunque algunos proyectos registran avances significativos, otros continúan en proceso de ejecución, lo que ha generado cuestionamientos sobre si estarán concluidos a tiempo para la llegada de millones de visitantes y aficionados.Las obras pendientes y de modernización se centran principalmente en movilidad urbana, vialidades y espacios públicos.Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Modernización y adecuaciones operativas en la terminal aérea para recibir la alta afluencia de turistas.Centros de Transferencia Modal (CETRAM): Trabajos de modernización en los paraderos de Huipulco y Tasqueña para ordenar el flujo hacia el Estadio Azteca.Red de Movilidad Integrada: Trabajos finales de mejora en la Línea 1 del Metro y reforzamiento del Tren Ligero en el tramo Taxqueña-Xochimilco.Entorno Urbano en el Sur: Obras complementarias en vialidades estratégicas como Acoxpa, Insurgentes y Eje Central.Calzada elevada, corredor Tlalpan: La construcción del paso elevado (desde Tlaxcuaque hasta el Periférico) consiste en un corredor de 1.8 km y el embellecimiento del entorno con nuevas áreas verdes, instalación de luz, senderos seguros para mujeres, y zonas culturales siguen en desarrollo.Línea Cero: también conocida como la “Ruta del Chapulín”, la cual conectará Chapultepec con metro Universidad.Iluminación: Instalación del sistema de luminarias en el Centro HistóricoXochimilco: Rehabilitación de los dos principales embarcaderos de esta zona, uno en Nativitas y otro en Cuemanco.Bajopuentes: La modernización de 12 bajopuentes localizados sobre la calzada de Tlalpan, por el trayecto de Chabacano a Plaza Tlaxcoaque.Para calmar las inquietudes sobre los tiempos de entrega, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró recientemente que los proyectos dejarán un legado a largo plazo. Enfatizó que las intervenciones son estructurales y de beneficio permanente para la ciudadanía, buscando garantizar la rendición de cuentas ante la presión de los plazos impuestos por la FIFA.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppKR