Estas son las obras en CDMX que están pendientes a unos días del Mundial 2026

A pocos días de que inicie la cuenta regresiva final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México mantiene pendientes diversas obras de infraestructura y mejoramiento urbano que forman parte de los compromisos asumidos para recibir el evento deportivo más importante del planeta.

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Aunque algunos proyectos registran avances significativos, otros continúan en proceso de ejecución, lo que ha generado cuestionamientos sobre si estarán concluidos a tiempo para la llegada de millones de visitantes y aficionados.

¿Cuáles son las obras pendientes para el Mundial de Futbol?

Las obras pendientes y de modernización se centran principalmente en movilidad urbana, vialidades y espacios públicos.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Modernización y adecuaciones operativas en la terminal aérea para recibir la alta afluencia de turistas.

Centros de Transferencia Modal (CETRAM): Trabajos de modernización en los paraderos de Huipulco y Tasqueña para ordenar el flujo hacia el Estadio Azteca.

Red de Movilidad Integrada: Trabajos finales de mejora en la Línea 1 del Metro y reforzamiento del Tren Ligero en el tramo Taxqueña-Xochimilco.

Entorno Urbano en el Sur: Obras complementarias en vialidades estratégicas como Acoxpa, Insurgentes y Eje Central.

Calzada elevada, corredor Tlalpan: La construcción del paso elevado (desde Tlaxcuaque hasta el Periférico) consiste en un corredor de 1.8 km y el embellecimiento del entorno con nuevas áreas verdes, instalación de luz, senderos seguros para mujeres, y zonas culturales siguen en desarrollo.

Línea Cero: también conocida como la “Ruta del Chapulín”, la cual conectará Chapultepec con metro Universidad.

Iluminación: Instalación del sistema de luminarias en el Centro Histórico

Xochimilco: Rehabilitación de los dos principales embarcaderos de esta zona, uno en Nativitas y otro en Cuemanco.

Bajopuentes: La modernización de 12 bajopuentes localizados sobre la calzada de Tlalpan, por el trayecto de Chabacano a Plaza Tlaxcoaque.

Para calmar las inquietudes sobre los tiempos de entrega, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró recientemente que los proyectos dejarán un legado a largo plazo. Enfatizó que las intervenciones son estructurales y de beneficio permanente para la ciudadanía, buscando garantizar la rendición de cuentas ante la presión de los plazos impuestos por la FIFA.

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KR