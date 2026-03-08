La noche de este sábado, una mujer fue asesinada a balazos luego de que se registrara una presunta riña familiar en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan .

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, en el cruce de las vialidades Central y Tezontle, en la colonia ya mencionada. En el hecho, reportado al 911, se informó de múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de los policías municipales .

A su llegada, los elementos de la Comisaría de Zapopan localizaron a una mujer inconsciente con aparentes lesiones por arma de fuego, por lo que se requirió a los servicios médicos. Fue precisamente el personal paramédico el que confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar de los hechos.

Detalles del fatal hecho

De acuerdo con la información preliminar, testigos refirieron que la mujer fue baleada tras sostener una discusión con otros tres hombres (quienes presuntamente serían familiares). Uno de ellos, un sujeto de 40 años, resultó detenido en el sitio .

Lo anterior fue dado a conocer al Agente del Ministerio Público del área de Feminicidios, quien, por conducción y mando, indicó que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se hiciera cargo del levantamiento del cuerpo, realizara el embalaje de los indicios localizados y la puesta a disposición del causante previo del parte médico de lesiones.

