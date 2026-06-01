Plan de movilidad CDMX: Rutas y transporte para el Mundial 2026

Las autoridades capitalinas presentaron los detalles del plan de movilidad que será implementado en los alrededores del Estadio Ciudad de México y en distintos puntos de la capital con motivo del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

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El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que la estrategia priorizará el uso del transporte público para facilitar el traslado de los aficionados hacia el recinto de Santa Úrsula. Para ello, se apoyará en una red integrada por el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y otros sistemas de transporte de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar desplazamientos eficientes durante el torneo.

Además, se habilitará el servicio especial de Park and Ride, para llegar directamente al estadio, con un costo de 500 pesos. Los asistentes podrán dejar sus vehículos en Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, el Centro Comercial Santa Fe y el Centro Comercial Plaza Carso.

Otro servicio de ride tendrá un costo de 350 pesos y saldrá desde distintos puntos de la CDMX: Bellas Artes, Cetram Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, el Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Los usuarios que utilicen el servicio de Park and Ride que ofrece el Gobierno de la CDMX tendrán pulseras conmemorativas con un QR que podrán escanear —sin necesidad de Internet— para obtener información precisa sobre las rutas, horarios y demás información para su trayecto.

Para hacer uso del servicio de Park and Ride, los usuarios deberán obtener una tarjeta de Movilidad Integrada edición especial para hacer el pago del servicio. Esta tarjeta no tendrá un costo adicional.

Bici, scooter o taxi

Para movilizar a los asistentes también se pondrán al servicio de la población dos mil bicicletas y dos mil scooters, que estarán disponibles tres horas antes del partido, para que quienes así lo elijan lleguen al estadio rodando por toda la ciclovía de la Calzada de Tlalpan.

Adicionalmente, habrá mil taxis disponibles que contarán seguridad y registro, los cuales podrán abordarse en las habías habilitadas para este medio de transporte, donde también podrán llegar los taxis de aplicación: Viaducto-Tlalpan, Renato Leduc y Anillo Periférico, Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa, Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán, y Acoxpa y División del Norte.

Habrá siete rutas peatonales para transitar la "última milla" rumbo al estadio. Debido a que el acceso al Estadio sólo podrá ser caminando, en el llamado perímetro de "última milla" se habilitarán siete rutas por las que podrán ingresar los asistentes.

Estas rutas estarán abiertas desde las 7:00 de la mañana, por lo que el secretario de Movilidad recomendó a quienes acudan al estadio el día de la inauguración, el próximo 11 de junio, llegar desde las 9:00 de la mañana.

Los corredores para ir cambiando estarán ubicados en Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan, todos ubicados en los alrededores del estadio.

KR