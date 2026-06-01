Segob y SEP llaman a la CNTE a retomar el diálogo tras protestas y empujones en CDMX

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) hicieron un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que privilegie el diálogo institucional y retome las mesas de trabajo con el Gobierno federal, al tiempo que exhortaron a evitar actos de violencia durante las movilizaciones magisteriales.

En un comunicado conjunto difundido este lunes 01 de junio del 2026, ambas dependencias reiteraron que el Gobierno de México garantiza el derecho a la libre manifestación y a la expresión de las ideas, pero pidieron que las protestas se desarrollen de manera pacífica y con respeto a la movilidad de la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, rechazaron la participación de "provocadores que no son maestros" en las movilizaciones de la CNTE, al considerar que se trata de una protesta legítima del magisterio.

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"Desde el Gobierno de México reiteramos el llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas", señalaron.

La Segob y la SEP sostuvieron que la vía del diálogo permanece abierta para la construcción de acuerdos y la atención de las demandas planteadas por el magisterio disidente.

Por ello, exhortaron a las y los representantes de la CNTE a reanudar las mesas de negociación y continuar avanzando en la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento y el diálogo institucional.

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Mario Delgado llama a la CNTE a retomar el diálogo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener un diálogo "respetuoso y constructivo" con las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y los convocó a instalar de inmediato una mesa de trabajo para revisar sus principales demandas.

En un comunicado, expresó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la SEP y la Secretaría de Gobernación mantienen abierta la interlocución con el magisterio disidente, afirmó el funcionario.

"Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen", expresó.

Delgado recordó que hace un año se publicó un decreto presidencial para detener el incremento de la edad mínima requerida para acceder a la pensión por jubilación de las y los trabajadores incorporados al régimen del Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

Explicó que la legislación aprobada durante administraciones anteriores estableció una condición adicional para la jubilación de los servidores públicos, al exigir no sólo cumplir con los años de servicio, sino también alcanzar una edad mínima que aumentaría gradualmente hasta llegar a los 60 años en 2028.

Sin embargo, señaló que el decreto impulsado por la titular del Ejecutivo federal frenó ese incremento y prevé una reducción progresiva de la edad mínima para jubilarse, hasta ubicarse en 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres en 2034.

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De acuerdo con el titular de la SEP, la medida ha permitido que miles de docentes puedan retirarse a una edad más temprana y representa un reconocimiento al trabajo que desempeña el magisterio, así como al desgaste físico y mental asociado a la labor educativa.

Asimismo, retomó el anuncio realizado por la Presidenta de la República sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas planteadas por integrantes de la CNTE.

En ese sentido, convocó a las y los docentes a participar en la construcción de la iniciativa que sustituirá a ese mecanismo, con el objetivo de garantizar los derechos laborales del magisterio y asegurar transparencia en los procesos relacionados con su desarrollo profesional.

Sostuvo que el Gobierno Federal es respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación , y rechazó la participación de "provocadores e infiltrados" en las movilizaciones magisteriales.

"Rechazamos la participación de provocadores e infiltrados en una marcha legítima del magisterio, cuyo único propósito es generar actos de violencia. Reiteramos, una vez más, nuestra disposición e invitación al diálogo", señaló.

JM