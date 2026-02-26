SRE destaca coordinación con EU contra fentanilo y tráfico ilegal

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer este jueves que sostuvo un encuentro con representantes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) con el objetivo de reforzar las acciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de sus cadenas de distribución.

A través de redes sociales, la cancillería precisó que la reunión se llevó a cabo con la directora de la ONDCP, Sara Carter, quien días antes se reunió en Palacio Nacional con mandos militares y autoridades de seguridad, luego del operativo del 22 de febrero en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con la presencia de la llamada “zar antidrogas” y del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, la SRE reiteró el fortalecimiento de la cooperación bilateral, enfocada en el intercambio de buenas prácticas para prevenir el consumo de drogas y combatir el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas, así como el comercio ilícito de armas.

La dependencia subrayó que la continuidad de estas estrategias conjuntas, sustentadas en el respeto absoluto a la soberanía de ambos países, ha contribuido a debilitar a organizaciones criminales de carácter transnacional y a salvaguardar a las comunidades a ambos lados de la frontera.

Por su lado, la ONDCP compartió en su cuenta de X el motivo de este encuentro enmarcado en avanzar en los esfuerzos del combate al tráfico de drogas.

El pasado martes, Carter se reunió con máximas autoridades federales de seguridad, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para enfatizar que Estados Unidos trabaja “día y noche” con México para “eliminar” a los carteles y el tráfico de droga.

Fue así que la representante de la ONDCP y Johnson felicitaron a México por la “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes, uno de los capos mexicanos más buscados por ambos países.

