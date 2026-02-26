Semana Santa 2026: ¿Cuándo empiezan las vacaciones y a quiénes aplica, según la SEP?

Más allá de ser un momento de reflexión e introspección, la Semana Santa es una de las temporadas del año en la que miles de mexicanos aprovechan para tomar un descanso de sus actividades cotidianas, viajar a nuevos destinos o convivir con familiares y amigos.

Para los estudiantes, las vacaciones de Semana Santa representan una pausa importante en sus clases y actividades académicas , por lo que muchos esperan con entusiasmo la llegada de este receso.

Ante la proximidad de esta celebración religiosa, padres de familia y alumnos buscan anticipar planes de viaje y descanso, por lo que surge la pregunta sobre cuándo iniciará oficialmente el periodo vacacional.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, en el que detalla las fechas exactas en que los estudiantes dejarán las aulas.

¿Cuándo inicia el periodo vacacional de Semana Santa según la SEP?

De acuerdo con la información oficial, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo de 2026. Sin embargo, en la práctica, los estudiantes dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, ya que ese día se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, lo que implica la suspensión de actividades para los alumnos.

A partir de esa fecha, los estudiantes disfrutarán de dos semanas sin actividades académicas , pues el calendario también contempla la Semana de Pascua dentro del periodo de descanso.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa?

La SEP establece que el último día del periodo vacacional será el viernes 10 de abril de 2026 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Esto significa que deberán regresar a clases el lunes 13 de abril.

Aunque la Semana Santa no está contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como periodo de descanso obligatorio, muchas empresas en México suelen otorgar días libres a sus trabajadores, generalmente el Jueves y Viernes Santo, que en 2026 caerán el 2 y 3 de abril, respectivamente, convirtiéndose en fechas populares para viajar.

Para los estudiantes de educación básica, las vacaciones de Semana Santa 2026 representarán un receso de dos semanas que no solo permitirá el descanso, sino también la oportunidad de convivir con sus familias y recargar energías para la recta final del ciclo escolar. Con las fechas ya definidas por la SEP, alumnos y padres de familia pueden planear con anticipación sus actividades durante este periodo.

