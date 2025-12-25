Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 26 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

