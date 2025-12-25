Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Viernes 26 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa