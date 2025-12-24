Credencial INAPAM: Requisitos y beneficios para los adultos mayores en 2026

En 2026, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continuará como uno de los apoyos más importantes para la población de 60 años y más en México, además de funcionar como identificación oficial, este documento permite acceder a una amplia red de descuentos y servicios en todo el país, por ello la Secretaría de Bienestar confirmó que el trámite se mantendrá gratuito y presencial, con módulos habilitados en las 32 entidades federativas.

A partir del próximo año, podrán solicitar la credencial todas las personas que hayan cumplido o cumplan 60 años en 2026, como es el caso de quienes nacieron en 1966, para realizar el registro, las y los interesados deberán presentar documentación básica de identidad y comprobación de domicilio, siempre en original y copia.

Entre los requisitos se encuentran el acta de nacimiento legible, una identificación oficial vigente, CURP actualizada —sin que sea obligatorio contar con CURP biométrico—, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

Una vez entregados los documentos en el módulo correspondiente, el registro se realiza de forma inmediata y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día, lo que facilita el acceso rápido a los beneficios.

Beneficios de la credencial de INAPAM en 2026

La credencial INAPAM ofrece descuentos y apoyos en distintos rubros.

En transporte, permite obtener rebajas en autobuses, metro y otros sistemas de movilidad, así como descuentos de hasta 15 por ciento en vuelos nacionales e internacionales con aerolíneas participantes.

En materia de salud, brinda acceso a servicios médicos gratuitos o con tarifas preferenciales en clínicas, consultorios, farmacias y estudios preventivos.

También contempla beneficios en alimentación y consumo, con descuentos en supermercados, restaurantes, tiendas de ropa y mercados comunitarios; así como en cultura y recreación, al ofrecer entradas a menor costo en museos, teatros, cines, parques y diversas actividades culturales.

A ello se suman apoyos en servicios legales y financieros, como asesoría jurídica, trámites notariales y algunas operaciones bancarias.

Para tramitar la credencial en 2026, las personas adultas mayores deberán acudir de manera presencial al módulo INAPAM más cercano, ubicado en centros de Bienestar, alcaldías, DIF municipales o puntos comunitarios, llevando consigo toda la documentación requerida. Los beneficios estarán disponibles en miles de establecimientos afiliados en todo el país, cuyos convenios se actualizan de manera anual.

