Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones