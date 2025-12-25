Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

