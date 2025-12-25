Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 25 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México