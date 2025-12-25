Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 25 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

