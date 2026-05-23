SMN alerta por lluvias intensas, granizo y temperaturas de hasta 45 grados en México

Las condiciones meteorológicas en México mantendrán un escenario de lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión, ingreso de humedad y divergencia en altura, provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente, sur y sureste del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para este sábado, los acumulados más importantes se prevén en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca, donde podrían registrarse lluvias de hasta 75 milímetros . También se esperan chubascos en entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. El organismo advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Persistirá la onda de calor en gran parte del país

El SMN informó que continuará la onda de calor en al menos 13 estados, principalmente en regiones del occidente, sur y sureste de México. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. En contraste, zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de hasta -5 grados con posibles heladas durante las madrugadas.

Además del calor extremo, también se pronostican fuertes vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte y noreste del territorio nacional, así como posibles tolvaneras en regiones del occidente y altiplano mexicano. Las autoridades recomendaron extremar precauciones ante el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Lluvias continuarán hasta mitad de semana

El pronóstico a 96 horas indica que las lluvias persistirán hasta el miércoles 27 de mayo debido a la interacción de una vaguada, la corriente en chorro subtropical y una onda tropical que avanzará sobre el sureste del país . Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí serán algunas de las entidades con mayores acumulados de precipitación durante el periodo.

Pese a las precipitaciones, el ambiente caluroso continuará predominando en buena parte del territorio nacional, especialmente en estados del Pacífico y la península de Yucatán, donde las temperaturas superiores a los 40 grados persistirán durante la próxima semana.

SV