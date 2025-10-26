SMN alerta por la llegada del frente frío 11 y bajas temperaturas esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación anticiclónica mantiene condiciones de cielo despejado y temperaturas cálidas en gran parte del país este domingo, con baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte y centro de México. Sin embargo, se prevé un cambio gradual en las condiciones durante los próximos días por la llegada de un nuevo frente frío.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas, el frente frío número 10 se desplazará hacia el norte del Golfo de México al final del domingo, dejando de afectar al territorio nacional. En contraste, canales de baja presión, humedad proveniente de tres océanos y la onda tropical número 39 generarán lluvias dispersas en el occidente, centro, sur y sureste del país, con precipitaciones fuertes en Chiapas.

Para el lunes 27 y martes 28 de octubre, el SMN prevé la aproximación y avance del frente frío número 11 sobre el norte de México. Su interacción con una línea seca en Coahuila provocará rachas de viento de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas elevadas en el noroeste y norte del país.

A partir del martes, el frente frío número 11 ingresará al norte del territorio, desplazándose hacia el noreste y oriente. Durante el miércoles, se prevé que alcance el Golfo de México, generando lluvias fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura y un evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz. También se esperan vientos de 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec y Chiapas, y de hasta 60 km/h en Tabasco y Campeche.

El jueves 30 de octubre, el sistema frontal continuará afectando el oriente y sureste del país con lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como vientos de “Norte” de hasta 90 km/h en el Golfo de Tehuantepec. Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0 °C en zonas montañosas del norte y centro, mientras que las máximas se mantendrán entre 30 y 40 °C en regiones del Pacífico y la Península de Yucatán.

El SMN advirtió que las lluvias intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, recomendó a la población extremar precauciones por los fuertes vientos, que podrían ocasionar caída de árboles, anuncios y oleaje elevado en las costas del Golfo de México y el Pacífico sur.

SV