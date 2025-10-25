Conoce las fechas de pago del aguinaldo Inapam este 2025

Con el fin de año cada vez más cerca, los beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se preguntan qué pasará con aquellos que reciben prestaciones económicas, como el aguinaldo, que les ayuda a enfrentar los gastos de la temporada decembrina.

Cabe destacar que solo aquellos individuos que hayan conseguido un empleo a través del programa Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores recibirán su pago este 2025, ya que el aguinaldo no es, como tal, un beneficio de la tarjeta Inapam, sino que, a través de esta, las personas de la tercera edad pueden obtener un empleo que les otorga todas las prestaciones de ley.

Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es un beneficio que se brinda a todas las personas que se mantengan activas en el mercado laboral, sin importar su tiempo de trabajo ni su tipo de contrato. Esto significa que también las personas que consiguieron trabajo a través del Inapam pueden cobrar este monto.

La ley establece que el pago debe ser equivalente a un mínimo de 15 días del salario habitual del trabajador y debe recibirse estrictamente antes del 20 de diciembre.

Para ser parte del programa y poder recibir aguinaldo cada año, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 o más años de edad.

Contar con la credencial INAPAM en original.

Presentar una identificación oficial con fotografía (original), por ejemplo, INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE.

El procedimiento para conseguir un puesto laboral en alguna empresa es el siguiente:

Llenar solicitud de inclusión social. Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva. Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria. Gestión de entrevista con empresas.

Los módulos de Vinculación Productiva brindan atención de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Para resolver cualquier duda, se puede escribir al correo buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx.

Conoce más del tramite aquí: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores.

