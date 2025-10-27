Para este este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia el ingreso de un nuevo frente frío, el número 11 sobre el noroeste de México, que ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la dicha región.

También, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará rachas de viento en el norte y noreste del país.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): J alisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

