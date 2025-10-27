Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Chiapas y Veracruz registraron actividad sísmica durante la madrugada de este 27 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante el pasado domingo, el estado de Chiapas registró el movimiento telúrico más fuerte de la jornada. Un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 07:29 horas, 81 km al suroeste de Mapastepec.

Horas más tarde, a las 11:00 horas, se presentó otro sismo de magnitud 4.1 con epicentro 27 km al sureste de Tapachula. Antes de terminar el día, un temblor de magnitud 4.0 se presentó 14 km al sureste de Huixtla en punto de las 23:46 horas.

Cabe decir que las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no reportaron afectaciones y no fue necesario activar la alerta sísmica de la entidad.

Temblores registrados este 27 de octubre

Este lunes 27 de octubre, la actividad sísmica fue registrada nuevamente en Chiapas, y también se unió el estado de Veracruz a este registro. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a los estados.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 02:12:36 137 km al suroeste de Pijijiapan 16 km

Veracruz

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 02:37:39 50 km al suroeste de Sayula de Alemán 120.6 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

