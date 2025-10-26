Horario de Invierno 2025: ¿Cuándo inicia y en qué estados aplica?

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se aprobó una reforma a la Ley de Husos Horarios, con la cual se eliminó el horario de verano en casi todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Decreto publicado el 28 de octubre de 2022, México adoptó un horario estándar permanente, dividido por zonas horarias, y únicamente se mantiene un horario estacional en algunos estados y municipios de la franja fronteriza norte. Esta medida aplica para todo el país, excepto en los 33 municipios fronterizos, así como en los estados de Sonora y Quintana Roo, donde no se realiza ningún cambio.

Según la plataforma Time and Date AS, el Horario de Invierno 2025 iniciará el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a.m., pasando inmediatamente a la 1:00 a.m. Este ajuste aplicará únicamente en las siguientes zonas fronterizas:

Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.

: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate. Chihuahua : Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. Coahuila : Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León : Anáhuac y Los Aldama.

: Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Con este cambio, el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes en dichas regiones, lo que permitirá mayor luminosidad durante las mañanas y menos luz por la tarde. Esta sincronización con el Daylight Saving Time de Estados Unidos busca facilitar las actividades económicas y comerciales entre ambos países, especialmente en las zonas fronterizas.

