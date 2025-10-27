El pago de la Pensión IMSS e ISSSTE siempre se vuelve tendencia en este tramo del año, debido a que gran parte de los jubilados en México esperan con gusto el depósito del aguinaldo. Para noviembre de 2025, ambos institutos ya definieron sus fechas oficiales de depósito, y e xiste una diferencia sobre quién recibirá primero esta prestación.

Pensión IMSS e ISSSTE: Estos jubilados recibirán primero el aguinaldo 2025

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente a la pensión de noviembre se realizará el próximo lunes 3 de noviembre de 2025, es decir, la próxima semana. Debido a que los días 1 y 2 caen en fin de semana, el dinero debe caer al siguiente día hábil, que es en inicio de semana.

A partir de esa fecha, los recursos estarán disponibles en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Además, se prevé que en esa misma jornada el IMSS realice el depósito del aguinaldo 2025, tal como ha ocurrido en años anteriores.

El IMSS paga pensión a los jubilados afiliados bajo la Ley de 1973. Este grupo será el primero en recibir su aguinaldo del año.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene programado el depósito de la pensión correspondiente a noviembre en el cierre de octubre de 2025. Este ajuste en el calendario forma parte de la planeación anual que el instituto publica desde inicios de año, con el objetivo de que los interesados puedan organizar sus gastos con anticipación.

Vale la pena resaltar que el ISSSTE suele entregar el primer pago del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, y de momento se sabe que la fecha exacta será confirmada en los próximos días.

¿Quién recibirá primero el aguinaldo 2025?

Aunque el ISSSTE adelanta el pago mensual de la pensión, en este 2025 los jubilados del IMSS recibirán primero el aguinaldo, ya que la institución suele depositar la prestación junto con el pago del mes de noviembre, a inicios del onceavo mes del año. En cambio, los pensionados del ISSSTE recibirán su primera parte del aguinaldo algunos días después, durante la primera quincena de noviembre, con fecha aún por confirmar.

Tanto el IMSS como el ISSSTE recomiendan a sus beneficiarios consultar los calendarios oficiales y evitar acudir antes de tiempo a las sucursales bancarias, ya que los depósitos se liberan únicamente a partir de las fechas ya anunciadas y no antes.

