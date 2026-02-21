SMN advierte impacto del frente frío 37 en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 37, impulsado por una masa de aire ártico, provocará un marcado contraste climático en el país durante los próximos cuatro días .

Este sábado el sistema se desplazará sobre el noreste, generando lluvias fuertes en regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, además de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. La entrada de aire frío ocasionará un descenso térmico en el norte y noreste, con rachas intensas de viento y tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Por la noche se prevé evento de “Norte” en la costa de Tamaulipas, con oleaje elevado.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional. Persistirá la onda de calor en Jalisco y se extenderá hacia zonas costeras de Michoacán y el suroeste de Guerrero. Las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados Celsius en sectores del occidente y sur, mientras que en zonas serranas del norte se anticipan heladas con valores de hasta -10 grados durante la madrugada del domingo.

Para el domingo, el frente frío recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México y el sureste, intensificando las precipitaciones en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde podrían registrarse lluvias intensas. La masa de aire ártico reforzará el ambiente frío en amplias regiones del país y generará un evento de “Norte” severo con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en costas del Golfo e istmo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta cinco metros de altura. A pesar de ello, la onda de calor continuará activa en estados del occidente.

Entre el lunes y el miércoles, el sistema frontal se desplazará hacia el mar Caribe, aunque todavía dejará lluvias fuertes en la península de Yucatán y el sureste, particularmente en Chiapas. Gradualmente, las temperaturas tenderán a recuperarse a partir del martes, con disminución de lluvias en la mayor parte del país. Para el miércoles, una circulación anticiclónica favorecerá ambiente caluroso y baja probabilidad de precipitaciones en la mayoría de las entidades.

El SMN advirtió que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones , mientras que las rachas de viento fuertes podrían ocasionar caída de árboles y anuncios espectaculares.

