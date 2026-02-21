Gobierno de México refuerza estrategia para combatir el gusano barrenador

Con la finalidad de enfrentar la plaga del gusano barrenador, el Gobierno de México puso en marcha, desde la Secretaría de Bienestar, la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, como parte de una estrategia enfocada en la prevención y el control técnico de esta amenaza sanitaria.

Este nuevo órgano será coordinado por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, y tiene como objetivo fortalecer y ampliar la estrategia nacional a través de la colaboración entre instancias federales, estatales y municipales.

Según el boletín oficial, la estrategia es liderada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y se ve reforzada con la creación de esta Comisión, lo que permitirá consolidar una respuesta integral y articulada en todo el país ante la presencia de la plaga.

¿Cómo funcionará la Comisión?

La Secretaría de Bienestar detalló que la Comisión operará mediante una agenda que contempla la formación de comités estatales y regionales , así como la capacitación de tomadores de decisiones, personal técnico y productores.

Además, se implementarán campañas de difusión y sensibilización; acciones de trampeo y supresión; y el registro y monitoreo de casos en el sistema de información epidemiológica de SENASICA, con seguimiento y evaluación permanente para orientar las decisiones en campo.

La Comisión también contará con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias colaboradoras, así como los gobiernos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Como parte de la estrategia, se incorporará a las y los derechohabientes del programa Sembrando Vida en tareas comunitarias de trampeo, reporte y vigilancia. Gracias a estas acciones se han colocado 234 mil 280 trampas y participan 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, así como 422 mil 530 sembradoras y sembradores.

