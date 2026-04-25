La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México, luego de que este sábado se registraran altos niveles de contaminación atmosférica.Alrededor de las 14:00 horas, se reportó una concentración máxima de ozono de 163 partes por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el Estado de México. Este nivel superó los límites establecidos por las autoridades ambientales, lo que obligó a implementar medidas inmediatas para proteger la salud de la población.La activación de esta fase implica restricciones a la circulación vehicular, así como recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado. Entre las principales medidas se encuentra evitar actividades físicas al aire libre, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de la calidad del aire y las disposiciones que se puedan actualizar en las próximas horas. Asimismo, pidieron a sectores industriales y de servicios reducir emisiones contaminantes para contribuir a mejorar las condiciones ambientales.Además de la mala calidad del aire, en la región persisten condiciones meteorológicas adversas, como una intensa radiación solar y una ola de calor, factores que favorecen la formación y acumulación de ozono en la atmósfera.La Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantendrá activa hasta que los niveles de contaminación disminuyan y se ubiquen dentro de los parámetros considerados seguros para la salud. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y evitar riesgos innecesarios.SV