La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México, luego de que este sábado se registraran altos niveles de contaminación atmosférica.

Alrededor de las 14:00 horas, se reportó una concentración máxima de ozono de 163 partes por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el Estado de México . Este nivel superó los límites establecidos por las autoridades ambientales, lo que obligó a implementar medidas inmediatas para proteger la salud de la población.

Medidas y recomendaciones ante la mala calidad del aire

La activación de esta fase implica restricciones a la circulación vehicular, así como recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado. Entre las principales medidas se encuentra evitar actividades físicas al aire libre, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de la calidad del aire y las disposiciones que se puedan actualizar en las próximas horas. Asimismo, pidieron a sectores industriales y de servicios reducir emisiones contaminantes para contribuir a mejorar las condiciones ambientales.

Además de la mala calidad del aire, en la región persisten condiciones meteorológicas adversas, como una intensa radiación solar y una ola de calor , factores que favorecen la formación y acumulación de ozono en la atmósfera.

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantendrá activa hasta que los niveles de contaminación disminuyan y se ubiquen dentro de los parámetros considerados seguros para la salud. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y evitar riesgos innecesarios.

SV