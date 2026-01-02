La mañana de este viernes 2 de enero se registró un fuerte sismo con epicentro en el estado de Guerrero, el cual fue perceptible en varias entidades de México, por lo que se activaron protocolos de monitoreo y evaluación, además de la evacuación de edificios públicos y privados.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.5 y se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 horas. La institución indicó que el sismo fue considerado "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde se sintió.

¿En qué estados se sintió el sismo de HOY?

Veracruz

El sismo fue perceptible en diversas regiones de Veracruz, donde autoridades de protección reportan —hasta ahora— que no hay daños.

La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó que se registró percepción en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

"No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación", informó la dependencia.

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que tras el sismo que se registró esta mañana se activaron los protocolos de protección civil en todo el estado.

"Me informan que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero nos mantenemos en monitoreo constante y comunicación con los municipios", escribió en su cuenta de Facebook.

Por último, pidió a la población mantener la calma y hacer caso únicamente a información en canales oficiales.

En una segunda publicación, el mandatario informó que no se reportan daños en la entidad tras el sismo y señaló que las brigadas mantienen recorridos de supervisión en todas las regiones.

Puebla

El sismo de 6.5 grados fue perceptible en Puebla, donde se activó la alerta sísmica y fueron evacuados de manera preventiva edificios públicos y privados.

Las autoridades locales reportaron que el movimiento telúrico fue perceptible de manera ligera en las Regiones de la Mixteca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Angelópolis, Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán.

La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que se llevaron a cabo recorridos preventivos a través de las direcciones municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o personas lesionadas.

Morelos

El sismo fue sentido con fuerza en el estado de Morelos, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil activó la alerta y mantiene un monitoreo con las unidades municipales sin que al momento se reporten eventualidades.

El movimiento telúrico provocó mayor alarma entre los habitantes de aquellos municipios de Morelos que han sido dañados por el sismo de 2017, como Jojutla, Jiutepec y Cuernavaca. En ninguno de ellos se reportan daños provocados por el temblor.

En Jiutepec, contiguo a Cuernavaca, el Comité de Contingencias activó los protocolos de supervisión en los inmuebles del municipio, reportando saldo blanco en sus instalaciones.

Las autoridades de Cuernavaca recorrían y revisaban las estructuras de los principales edificios, pero no había reportes de daños. Su portal digital pidió a la población utilizar los números oficiales para reportar alguna anomalía o en caso de requerir ayuda.

Oaxaca

En Oaxaca no se registraron afectaciones a la población ni daños a la infraestructura y servicios básicos por el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado.

La dependencia detalló que, tras el evento sísmico, se activaron de manera inmediata los protocolos de monitoreo y evaluación, estableciendo comunicación con las delegaciones regionales y autoridades municipales para verificar posibles afectaciones.

En la ciudad de Oaxaca el sismo se sintió ligeramente, pero se activaron las alertas sísmicas, así como en los teléfonos celulares. Mientras que, en la región Mixteca, reportan que se sintió fuerte, pero sin reporte de daños. En el Istmo de Tehuantepec, reportan que el movimiento no fue perceptible.

Jalisco

“De manera preliminar, municipios de Jalisco reportan percepción leve del sismo de magnitud 6.5 registrado esta mañana en Guerrero”, informó el gobierno del estado en sus redes sociales oficiales.

“Tras la alerta emitida, se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios públicos”, añadió.

