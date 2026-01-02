La activación de la alerta sísmica sorprendió este viernes a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los asistentes a la Mañanera del Pueblo, lo que obligó a evacuar de manera preventiva el Palacio Nacional.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.5 y se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 horas.

Por el movimiento telúrico, la conferencia presidencial fue interrumpida durante unos minutos.

"Hablé con la gobernadora Evelyn Salgado, ellos están citando al consejo de Protección Civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero, y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como parte del protocolo se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando", dijo la Presidenta al reanudar la transmisión.

En redes sociales se reporta que el temblor se percibió en algunas localidades de Guerrero, Veracruz, la Ciudad de México, y en algunas zonas del sur de Jalisco.

