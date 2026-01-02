Luego de que esta mañana se registrara un sismo de 6.5 grados de magnitud al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, que alertó a diversos estados a su alrededor, incluyendo Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ) informó que, hasta el momento, son 14 los municipios donde algunos de sus habitantes afirman haber percibido levemente el movimiento telúrico.

Se trata de Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonila y La Manzanilla de la Paz, según los primeros reportes oficiales.

Sin embargo, señaló la corporación, la lista podría ampliarse conforme avancen dichos reportes, ya que sus comandancias regionales se mantienen en monitoreo en toda la Entidad.

"Algunos edificios públicos de la zona costera, debido a la alerta presidencial que se emitió, también realizaron evacuaciones preventivas", señaló la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) a través de sus vías oficiales. Sin embargo, añadió, en ningún caso se reportan afectaciones por el momento.

"El personal de Protección Civil municipal y estatal se mantiene recorridos preventivos en estas zonas, con el objetivo de verificar condiciones, identificar posibles daños o descartarlos, y brindar atención oportuna en caso de ser necesario", finalizó la Unidad Estatal.

Se recomienda a la población en general mantenerse alerta de la información oficial y no compartir rumores, y en caso de cualquier afectación percibida, notificar a los números de emergencia en el 9-1-1.

